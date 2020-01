»Det er værre end som så,« fortalte Lone Hagedorns mekaniker i telefonen.

Hun havde regnet med, hun kunne hente sin bil efter et par timer, men Lone Hagedorn fik aldrig sin sorte Seat med hjem igen. Den var toltalskadet. Gnavet i stykker af rotter, mente hendes mekaniker.

»Jeg var helt nervøs for at ringe til forsikringen, for det lyder som noget, man finder på, men det var ikke nyt for dem,« fortæller Lone Hagedorn fra Kolding, der onsdag fortalte om sin oplevelse i JydskeVestkysten.

Lone Hagedorn overvejede ikke, der kunne være noget alvorligt galt, da hun lige før jul lagde mærke til, at bilens ESP-lampe lyste.

Kort efter blev hun af en anden bilist gjort opmærksom på, at hendes bremselys lyste hele tiden, og Lone Hagedorn afleverede derfor bilen hos sin mekaniker.

Da han fik kigget nærmere på den, kunne han altså konstatere, at Lone Hagedorn havde haft ubudne gæster i bilen.

30-40 ud af 50 forskellige ledninger var gnavet i stykker, og bilen var så beskadiget, at den måtte skrottes.

»Det er simpelthen så ulækkert at tænke på,« siger Lotte Hagedorn.

Hun ejer skønhedsklinikken Fru Hansen, der ligger i Kolding, og hun parkerede hver dag sin bil i en gård i nærheden.

Lone Hagedorn havde lagt mærke til, der var rotter i gården, men hun havde ikke drømt om, de kunne finde vej ind i hendes bil.

»Pludselig begynder man jo at tænke over, hvor de har været. Om de har rørt ved det tyggegummi, jeg har liggende, som jeg også har spist af,« gyser Lone Hagedorn.

Udover den ubehagelige erkendelse af, at hun har delt bil med pelsede skadedyr, så har rotterne også været et dyrt bekendtskab for Lone Hagedorn.

Hun har måtte købe en ny bil, og selv om forsikringen dækkede rotteproblemerne, så skulle der betales selvrisiko på 3000 kr.

Samtidig må Lone Hagedorn nu betale for parkering to steder.

Hun tør ikke længere betale for parkering i gården, hvor hun har parkeringslicens til og må derfor betale for at parkere på en af kommunens parkeringspladser i nærheden.

Til trods for at både mekaniker og forsikring var sikre på, der havde været rotter i bilen, siger rotteekspert Jens Lodal, at det er mere sandsynligt, det er en mår, der har gnavet i bilens ledninger.

En husmår, der ifølge en ekspert, er kendt for at komme ind i biler og gnave i ledninger

»Det er et kendt fænomen, at en mår kan komme ind i biler og ødelægge dem,« siger Jens Lodal.

Han fortæller, at man kan afgøre, om det er en mår eller en rotte ved at se på ledningerne og den måde, de er blevet gnavet i.

»Mår har et helt andet bid end rotter,« fortæller han.

Lone Hagedorn er dog ikke i tvivl om, at det er rotter, som har ødelagt hendes bil, fordi der er så store problemer med netop rotter i den gård, hvor den har holdt parkeret.