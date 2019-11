Movia vil nu igen til at spare på trykte køreplaner.

Det skabte ramaskrig, da Movia ved årets begyndelse afskaffede trykte køreplaner ved busstoppestederne, men nu vil trafikselskabet igen spare på den trykte information. Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Hvor plasteret på såret sidste gang blev, at man kan tage en køreplan fra en holder om bord på busserne, skal den ordning afskaffes fra 15. december. Herefter vil man kun kunne få trykte køreplaner ved at ringe til kundecentret.

Det er i hvert fald den indstilling, Movias administration har lagt frem til bestyrelsen, der samles til møde onsdag.

Baggrunden er, at regningen for at have trykt 275.000 køreplaner til distribution i busserne i 2019 ventes at løbe op i 1,8 millioner kroner. Og den udgift vil Movia gerne slippe for fremover.

- Det er en dårlig idé. Vi mener stadig, der er behov for tilbuddet til de passagerer, der ikke er så digitalt stærke, siger politisk medarbejder Rasmus Markussen fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet til Folketidende.

Movia har ingen kommentarer, før bestyrelsen har drøftet sagen. Men det fremgår af dagsordenen, at passagererne stadig - frem til køreplanskiftet til sommer - skal kunne få trykte køreplaner om bord på 33 buslinjer omfattet af Nyt Bynet, altså busser med forbindelse til den nye metro cityring i København.