Det syn, der mødte akvariechef for Øresundsakvariet i Helsingør, Jens Pedersen Jeppesen, torsdag aften i farvandet ud for kystbyen Ålsgårde i Nordsjælland, er det største, han har oplevet i sine 30 år som marinbiolog.

»Jeg har været beæret med fantastiske naturscenerier mange steder i verden, men denne oplevelse i vores eget Øresund er det største, jeg nogensinde har oplevet,« siger han til tv2lorry.dk

Han, besætningen og 12 gæster var torsdag aften ombord på museets marsvinsafari-fartøj i Øresund.

Det er i sig selv et spektakulært syn at se den lille hval, som snart blev spottet ud for Ålsgårde.

Jens Peder Jeppsen, chef for Øresundsakvariet. Foto: Øresundsakvariet, Københavns Universitet Vis mere Jens Peder Jeppsen, chef for Øresundsakvariet. Foto: Øresundsakvariet, Københavns Universitet

Men kort tid efter blev vandskorpen brudt med en kraft, som Jens Jeppesen aldrig før selv har set i Øresund.

Op af det rolige vand steg enorme atlantiske, blåfinnede tun med en vægt på 200 til 400 kilo per styk.

»Det så legende let ud for disse kæmpefisk at tage turen op af vandet, men når de landede var det som om en fyldt kummefryser blev tabt fra en etages højde,« siger Jens Peder Jeppesen til tv2lorry.dk

De prægtige havdyr angreb ifølge akvariechefen stimer af fisk - sild eller makrel - nedefra og op mod overfladen med en vanvittig fart.

Blåfinnet tun springer i Øresund. Foto: Øresundsakvariet Vis mere Blåfinnet tun springer i Øresund. Foto: Øresundsakvariet

Når tunene i mindre stimer angriber deres bytte kan de nå en topfart på op mod 80 kilometer i timen.

Hele 22 gange så Jens Peder Jeppesen og de andre på tur-båden de kæmpe tunfisk springe helt fri af vandet eller bryde overfladen med deres finner.

Den blåfinnede tun har været en sjælden gæst i Øresund siden midten af forrige århundrede, hvor overfiskeri sendte bestanden mod nul.

Men de seneste år er den blevet spottet flere gange i Øresund af blandt andre lystfiskere.

Tunfiskeri i Øresund. Kæmpe tun på 270 kg fanget i Øresund sommeren 1953 af vinekspert Erling Lauemøller. Foto: Børge Lassen Vis mere Tunfiskeri i Øresund. Kæmpe tun på 270 kg fanget i Øresund sommeren 1953 af vinekspert Erling Lauemøller. Foto: Børge Lassen

Internationale restriktioner - i Danmark er det direkte strafbart for både erhvervs- og lystfiskere af fange blåfinnet tun - har nu øget bestanden, og Øresund er et overdådigt spisekammer for tunen her i sensommeren, hvor store stimer af sild og makrel svømmer gennem det smalle farvand.

Sidste efterår fik Gilleleje-fiskere en kæmpe tun i nettet som bifangst, da de trawlede efter sild ved Anholt.

Blåfinnet tun Atlantisk eller blåfinnet tun er den største tunart og kan bliver over tre meter lang og veje op til 700 kilo. Blåfinnet tun var en almindelig gæst i skandinaviske farvande for 60 år siden, men overfiskeri betød af den forsvandt fra blandt andet Øresund. I de senere år er den blåfinnede tun vendt tilbage til de skandinaviske farvande. Kilde: DTU Aqua

Den vejede 280 kilo og målte 2,63 meter.

Fiskerne indhentede den nødvendige tilladelse til at sælge krabaten, som blev solgt til Restaurant Gilleleje Havn for den nette sum af 35.000 kroner.