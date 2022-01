Det er bestemt ikke hver dag, man bliver mødt af synet af en hvalros.

Men er man bosat i eller omkring Hvide Sande, kan netop det faktisk blive muligt.

På havnen i Hvide Sande har en – hvad det synes – afkræftet og ensom hvalros nemlig indlogeret sig på en bunke sten.

»Man må jo gå ud fra, at den har haft en lang svømmetur, så er den selvfølgelig lidt træt. Hvem ville ikke være det? Derfor skal man huske den sunde fornuft og ikke forsøge at komme tæt på den,« advarer havpattedyrsekspert Carl Christian Kinze.

Hvalrossen tager sig en velfortjent pause ved havnen i Hvide Sande. Vis mere Hvalrossen tager sig en velfortjent pause ved havnen i Hvide Sande.

Ifølge ham er det helt normalt, at unge hvalrosser »strejfer lidt rundt«.

»Som udgangspunkt er det meget normalt, at yngre dyr strejfer lidt rundt – det er lidt svarende til teenagere, der skal afprøve deres kræfter. Det kan selvfølgelig også være lidt farligt, men det ved vi jo også fra vores egne teenagere – men på den anden side er det også en naturlig ting,« fortæller Carl Christian Kinze.

Noget, der dog ikke er naturligt, er, at hvalrossen – for nu, om ikke andet – har valgt at slå sig ned i Danmark.

Foruden en enkelt episode cirka samme tid sidste år, har der sidst været levende hvalrosser ved den danske kyst i henholdsvis 2010 og 1999.

Noget, der sammenlagt kun er sket 10 gange de seneste 100 år. Nu kan der altså lægges et tilfælde mere til.

Spørger du Carl Christian Kinze tror han, der er en helt særlig grund til, at vi inden for bare et år har kunnet opleve en hvalros ved den danske kyst. Corona.

»Det har noget at gøre med, at folk har søgt ud til strandende og gået ture, det har selvfølgelig gjort, at der er blevet opdaget mere,« forklarer han.

Hvalrossen holder normalvis til nær Arktis, hvor det er den største sælart.