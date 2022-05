Mandag eftermiddag ser Daniel Palm Eskildsen noget, han bestemt ikke havde regnet med.

Tankerne farer gennem hovedet på ham, og han kigger intenst i sin kikkert. Først med en lille smule mistro. Men den er god nok.

På taget af Grenen Kunsmuseum sidder en alpejernspurv.

»Jeg har kigget på fugle i 20 år, og det her er klart den fedeste oplevelse, jeg har haft,« siger Daniel Palm Eskildsen, biolog ved Dansk Ornitologisk Forening og fortsætter:

Alpejernspurven er kun spottet 16 gange i Danmark på 72 år. Vis mere Alpejernspurven er kun spottet 16 gange i Danmark på 72 år.

»Både fordi den er virkelig sjælden, men også fordi det bare er en sexet art med sine rustrøde flanker og lidt gul på næbet.«

Alpejernspurven hører – som navnet antyder – til i Alperne. Men det sker, at fuglen lige netop på den her tid af året bliver lidt forvirret og derfor kommer til vores himmelstrøg.

»Om vinteren trækker de væk fra alpetoppen, og når det så bliver varmere, flyver de tilbage,« siger ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation og fortsætter:

»Men nogle gange går det altså galt, og så kan de små fugle ende 1000 kilometer nord for, hvor de egentlig skulle være.«

Siden 1950 er det sket 16 gange, at en alpejernspurv har forvildet sig til Danmark. Fem af gangene til Skagen, hvor Daniel Palm Eskildsen var så heldig at se fuglen.

»Det var et totalt adrenalinkick, og jeg skyndte mig at ringe til mine venner, som var lige i nærheden og sagde, at de skulle sætte i løb,« fortæller han.

Og den reaktion forstår Rolf Christensen godt.

»Det kan vise sig at blive årets fund,« siger han og spår, at flere tirsdag vil rejse langt for at se fuglen, hvis den stadig er i området.

»Det er meget sandsynligt, at den også er tirsdag på grund af blæsten. Og så er der nok nogen som vil tage turen fra både Aarhus og København for at prøve at spotte den.«

Daniel Palm Eskildsen bliver ikke en af dem. Han var nemlig mandag aften på vej tilbage til hovedstaden. Én vild oplevelse rigere.

»Det var magisk at se den herhjemme. Jeg havde en helt fantastisk følelse i kroppen bagefter,« siger han.