Det er ikke en ny coronavariant.

Men sygdommen abekopper spreder sig over hele verden.

Abekopper er sædvanligvis en mild virussygdom, karakteriseret ved symptomer såsom feber og et ujævn udslæt i form af knopper.

Det første europæiske tilfælde blev bekræftet 7. maj hos en person, der vendte tilbage til England fra Nigeria. Storbritannien har nu rapporteret ni tilfælde af den vestafrikanske sygdom.

Siden da har Portugal registreret 14 tilfælde, og Spanien har bekræftet syv tilfælde. USA og Sverige har også rapporteret et tilfælde hver. Italienske myndigheder har bekræftet et tilfælde og mistænker yderligere to.

Danmark har endnu ikke registreret et tilfælde af abekopper. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en mail til B.T.

Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control Vis mere Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control

»Der er ikke set tilfælde af abekopper i DK på nuværende tidspunkt. Vi har ikke en forventning om udbredt spredning i Danmark, selv hvis vi kommer til at se enkelte tilfælde herhjemme.«

»Abekopper viser sig typisk med blandt andet feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler. Sygdommen varer normalt 2-4 uger. Sygdommen forekommer hyppigst i Afrika, og der er rapporteret om en dødelighed mellem 1-10 %, men langt de fleste patienter forventes i et sundhedsvæsen som det danske at komme sig helt. Behandling er primært understøttende.«

Selvom der ikke er set et tilfælde i Danmark, så vil Sundhedsstyrelsen inden for de kommende dage komme med retningslinjer til sundhedspersonalet, hvis de skulle komme i kontakt med sygdommen.

»Der er ikke særlige anbefalinger til borgere specifikt i forhold til at forebygge smitte mod abekopper, men anbefalingerne om god hygiejne med hyppig håndvask med vand og sæbe eller håndsprit gælder fortsat generelt i forhold til at forebygge smitsom sygdom.«

»Sundhedsstyrelsen kommer inden for de kommende dage med retningslinjer til, hvordan man i sundhedsvæsenet skal håndtere personer, der er mistænkt for at have abekopper, eller hvor abekopper er bekræftet. Sundhedsberedskabet i Danmark er robust og gearet til at håndtere eventuelle tilfælde af abekopper.«

Den danske lægemiddelproducent Bavarian Nordic sagde torsdag, at de havde sikret sig en kontrakt med et uoplyst europæisk land om at masseproducere og levere koppevaccinen, Imvanex, som reaktion på abekoppeudbruddet.