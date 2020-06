Forskere konkluderer nu, at der er en mulig sammenhæng mellem den sjældne børnesygdom Kawasaki og coronavirus.

Det gør de efter at have undersøgt 21 børn og unge på en børneafdeling i Paris.

Alle de indlagte børn havde symptomer, der var identiske med symptomerne på Kawasaki-sygdommen, og 19 ud af de 21 børn fik påvist, at de havde antistoffer mod coronavirus i blodet.

Det fremgår af en undersøgelse offentliggjort i det medicinske tidsskrift British Medical Journal (BMJ), skriver norske Dagbladet.

Her fremgår det, at der kun var en enkelt patient med symptomer på akut coronavirus, hvilket kunne tyde på, at udviklingen af Kawasaki-sygdommen skyldes en respons fra immunforsvaret på en tidligere coronavirus-infektion.

Symptomerne på Kawasaki er blandt andet udslæt, slimhindeforandringer, hævede lymfeknuder, øjenbetændelse og ændringer i huden i håndflader og fodsåler.

Ud af de 19 børn med påviste antistoffer mod coronavirus, måtte 17 af dem i intensiv behandling.

16 skulle behandles for betændelse i hjertemusklen, og 12 af dem udviklede det, der er kendt som Kawasaki Shock Syndrome.

De to børn, der ikke havde antistoffer i blodet, havde ikke brug for intensiv behandling.

Alle 21 børn havde symptomer som mavesmerter, kvalme og opkast i det tidlige sygdomsforløb.

Danske børnelæger er også i gang med at undersøge, om der er en forbindelse mellem coronavirus og den sjældne Kawasaki-sygdom, som rammer 30-40 børn om året i Danmark.

En af de læger, der arbejder med den danske undersøgelse, er overlæge Mette Holm, Aarhus Universitetshospital.

Det østjyske sygehus har normalt cirka 10 tilfælde om året af Kawasaki. Men de seneste måneder har der været usædvanligt mange tilfælde, beretter overlægen.

»Vi har set en stigning af tilfælde af børn med symptomer på Kawasaki-sygdom de seneste måneder. Derfor undersøger vi nu, om de børn har eller har haft coronavirus,« har Mette Holm fortalt til Ritzau.