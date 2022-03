Det grønlige og blålige nordlys, forbinder mange nok med mere nordlige breddegrader, men natten til tirsdag er der gode chancer for at se lyset over Danmark.

Og muligheden er der for folk over hele landet.

- Det kan man se alle steder fra under forudsætning af, at det er skyfrit, og det ser det ud til, at det skal blive, så der er gode forudsætninger, siger han.

Det fortæller Kristian Pagh Nielsen, der har en ph.d. i fysik og arbejder ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Her arbejder han i dag med vejrmodeller, men tidligere har han arbejdet med målinger af nordlys på den norske ø Svalbard.

Kristian Pagh Nielsen kan ikke sige, i hvilket tidsinterval man kan se det grønblålige lys danse på himlen.

- Vi har en satellit, der hænger midt mellem solen og Jorden, og så kan vi måle det, en time før det sker.

- Solens magnetfelt er meget kompliceret, og det kan man ikke modellere på samme måde, som man kan lave en vejrudsigt. Så det er med en-to-tre timers varsel, at man kan forudsige det, siger han.

Han anbefaler at hente en app som eksempelvis Aurora Forecast 3D, hvor man kan se, hvornår der er nordlys.

Det er absolut ikke hverdagskost med nordlys over Danmark, men det kommer faktisk flere gange årligt. Det er dog ikke altid til at se på grund af eksempelvis lyse sommernætter eller skyer på himlen.

Natten til tirsdag ser forholdene dog gode ud, påpeger fysikeren. Han overvejer selv at tage ud for at opleve det spektakulære syn, men vil så tage mere ud af storbyen for at undgå for meget lysforurening.

Kristian Pagh Nielsen gør opmærksom på, at farverne ikke nødvendigvis træder så kraftigt frem.

- Man skal være forberedt på, at man ikke nødvendigvis kan se, at der er farver. Kameraer har en stor følsomhed over for de farver, nordlyset har, men vores øjne ser kun i sort-hvid om natten, hvor der er svagt lys.

- Så det skal opnå en vis styrke, før man kan se den her meget karakteristiske grønne farve, siger han.

/ritzau/