Hvis du går en tur langs kysten ved Nr. Vorupør i Thy, kan du opleve noget så sjældent, som en ensom hvalros. Men, vis dyret respekt og hold jer på afstand, lyder det fra vildtkonsulent.

Onsdag middag lagde en træt og udmattet hvalros sig ved molen i det nordjyske og det har lokket masser af lokale beboere og ferierende danskere til stedet.

Og det er da også et sjælendt syn. Bare 10 gange i de sidste 100 år er en hvalros, ifølge vildtkonsulent Tommy Hansen, dukket op ved en dansk kyst, men trods sensationen har han bøn til de besøgende:

»Vis det store dyr den respekt at holde afstand. Det er den bedste måde, hvorpå vi kan passe på dyret.«

»Jeg har desværre set flere mennesker i Nr. Vorupør, der kom så tæt på, at de kunne tage selfies sammen med hvalrossen. Og langt fra alle har overholdt forsamlingsforbuddet på fem personer ved molen. Men lad hellere dyret være i fred,« siger Tommy Hansen til JyllandsPosten.

Hans vurdering er, at der er tale om en ung hvalros på blot 300-500 kilo, der er træt efter en lang svømmetur. Hvalrossen lever normalt i Ishavet nord for Grønland i flokke. Og derfor tror Tommy Hansen ikke, at hvalrossens største problem er, at den er langt væk hjemmefra, men at den ikke er sammen med dens artsfæller.

For alene er hvalrossen ikke. Den er nemlig blevet en mindre attraktion.

Nogle af dem, der var forbi hvalrossen, var Peter Brohm og familien. De holdt sig i god afstand af dyret og ringede til Dyrernes Beskyttelses vagttelefon, fordi de synes, at den trætte hvalros så sløj ud, fortæller Peter Brohm til TV MIDTVEST:

»De troede først ikke rigtig på, at det kunne være en hvalros, så jeg skulle sende nogle billeder. Da de så dem, sagde de, at det havde de alligevel aldrig set før.«

Og det er også ved at være længe siden, at der sidst var levende hvalrosser ved den danske kyst. De to seneste eksempler er nemlig fra 2010 og 1999.