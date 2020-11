Sent lørdag aften blev en fugl spottet ved Sorthat Odde på Bornholm af en fuglekigger på hobbyniveau, hvilket satte gang i en større tilstrøming mod solskinsøen.

Fuglekiggeren delte et billede af fuglen på Facebook og spurgte, om nogle vidste, hvilken fugl der var tale om.

Herfra gik det stærkt i de ornitologiske kredse på det sociale medie.

Det viste sig nemlig at være en brun-drossel, som kun to gange før er spottet i Danmark. Det fortæller ornitolog Sune Riis til B.T.

»Mange fra hele landet fik travlt med at komme til Bornholm, ha ha. Færgen var helt propppet,« siger Sune Riis, der selv bor på Bornholm.

Han fortæller, at brun-droslen blev set på Fyn i 1888 – og igen i Skagen i 1968.

52 år senere skete det så igen.

»Det er en kæmpe sensation, det er helt sikkert. Sensationen ligger i, at de tidligere fund ligger mange år tilbage. Ingen, der fører lister over fugle, har jo set den. I den sammenhæng kom rigtig mange, så de kunne få den på deres liste.«

Foto: Privatfoto

»Og der er flere på vej i morgen,« slår Sune Riis fast.

Ifølge TV2/Bornholm plejer fuglen, der stammer fra Asien, at befinde sig i Kina henover vinteren. Men for nu hedder destinationen Bornholm.

»Det funker på den måde, at der har været noget sydøstenvind kombineret med regn og tåge. Fugle vil helst ikke flyve over vand med dårligt vejr, og derfor har den fundet sig et sted med masser mad.«

»Og den sidder så i noget opskyllet tang og finder lopper. Og den æder konstant.«

Ifølge Sune Riis' observation var der omkring 150 ornitologer samlet på Bornholm i løbet af søndagen. Der var sågar en, som ifølge Sune Riis, aldrig bevæger sig uden for Skagen i jagten på fugle.