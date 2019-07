Gærdeværlingen er formentlig fløjet fra Frankrig til Hirtshals. Det har trukket mange fugleentusiaster til.

En sjælden småfugl har lagt vejen forbi Danmark. Der er tale om en gærdeværling, som nu i tre dage har sunget ved Tornby Klitplantage nær Hirtshals i Nordjylland.

Det oplyser Grenen Fuglestation.

Det er første gang i over 20 år, at en gærdeværling er set i Danmark. Det er kun sket én gang før, da en hun blev fanget i et net ved Esbjerg i 1995.

- Den er topsjælden. I 1995 var der cirka fem-ti personer, der så én, der blev fanget. Den blev kun set, da den blev fanget og ringmærket. Så blev den sluppet fri, og ingen så den siden.

- Det var ikke en art, vi nogensinde regnede med, at vi skulle se i Danmark igen, siger ornitolog ved Grenen Fuglestation Rolf Christensen.

Denne gang har flere fugleentusiaster haft mulighed for at se den sjældne fugl på dansk grund.

- Der har været 200 for at se den ved Hirtshals. De er kommet helt fra København, og der er også en, der er taget hjem fra ferie i Sydfrankrig for at se den.

- Så der er rejst langt. Det er en af de sjældneste fugle, der har været i Danmark i år, siger Rolf Christensen.

Gærdeværlingen er en småfugl, der minder om værlingearten gulspurv, som yngler mange steder i Danmark. Den er lidt mindre end en gulspurv.

Rolf Christensen kan ikke sige med sikkerhed, hvorfor gærdeværlingen er kommet til Danmark.

- Gærdeværlingen flytter sig slet ikke i Europa, hvor den yngler. Men lige præcis den bestand, der er tættest på Danmark, i det nordøstlige Frankrig trækker. Så jeg tror, det er en fransk fugl, som er fløjet cirka 1000 kilometer, siger Rolf Christensen.

Gærdeværlingen i Hirtshals er formentlig en han på et år. Men det er ikke endeligt slået fast endnu.

Rolf Christensen regner med, at småfuglen bliver i Hirtshals flere dage endnu, da den har fået sig et territorie. Og til efteråret går turen formentlig tilbage til Frankrig, lyder det.

/ritzau/