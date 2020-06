Flåtsæsonen er over os, og i år kan det betale sig at være ekstra opmærksom på de små mider, hvis du skal en tur i skoven.

Flåter med en farlig virus ser nemlig ud til at sprede sig i Danmark.

Det skriver DR.

Virussen på tale er den såkaldte TBE (Tick-borne encephalitis, red.)-virus, som kommer fra skovflåter, og som er særlig frygtet, fordi den kan give alvorlig hjernebetændelse.

Tidligere har man i Danmark primært set sygdommen i flåter på Bornholm, men de seneste år er den begyndt at sprede sig til resten af landet.

»Det er en sjælden infektion, så vi skal ikke frygte den, hver gang vi har hovedpine. Men hvis der for eksempel er nakkestivhed, så er det vigtigt at lægerne har TBE i baghovedet. Det kan godt være, der aldrig har været TBE i deres område før, men sygdommen breder sig,« siger René Bødker, epidemiolog på Københavns Universitet til DR.

»Situationen er en anden nu end for ti år siden.

De fleste mærker det ikke, hvis de inficeres med TBE-virus, men nogle får influenza-lignende symptomer, og cirka en tredjedel af disse udvikler hjernebetændelse, som kan give varige men.

Fakta om TBE ● Smitte med TBE sker, hvis man bliver bidt af inficerede skovflåter. ● Den europæiske variant af TBE har et forløb med to faser: Efter en inkubationstid på 7-14 dage opstår der influenzalignende symptomer. Herefter vil cirka 1/3 efter yderligere et interval på få symptomfrie dage til tre uger udvikle symptomer på hjernebetændelse. ● Omkring 1/3 af dem, der hospitalsindlægges med TBE kan forvente at få længerevarende mentale eller neurologiske følger af varierende sværhedsgrad, og børn kan få indlæringsvanskeligheder. ● TBE-virus overføres inden for få minutter ved bid af en skovflåt. Typiske virusværter er små gnavere, ræve og hjorte. Skov- eller engområder med tæt undervegetation og krat indebærer den største risiko for flåtsmitte. ● Det er vigtigt under alle omstændigheder at fjerne flåter på kroppen så hurtigt som muligt. ● TBE ses især hos personer, som færdes jævnligt i naturen uden for stier, og mere sjældent blandt personer, der blot lejlighedsvis bruger naturen i TBE-endemiske områder. ● TBE kan forebygges med TBE-vaccination (som først er to stik med ca. en måneds interval) og en booster inden næste flåtsæson. Beskyttelsen kan yderligere boostes hver 3-5 år. ● Højsæsonen for flåter er maj til oktober. Kilde: Statens Serum Institut

Hvorfor TBE bliver mere normalt i Danmark, findes der endnu ikke et endegyldigt svar på.

Sidste år udsendte Statens Serum Institut dog en pressemeddelelse, hvori de skrev, at klimaforandringerne kan spille en rolle.

'De klimatiske ændringer og den tidlige, varme sommer i 2018 kan have medvirket til de flere tilfælde. Trækfugle og hjorte menes at transportere flåter og sprede TBE,' skrev Statens Serum Institut dengang.

I samme ombæring understregede de, at der ikke er grund til bekymring. Ønsker du alligevel at være på den sikre side, er det dog muligt at blive vaccineret mod TBE.