En sjælden flåtsygdom er blevet fundet på Lolland.

Tirsdag opdagede man den sjældne flåtsygdom Babesia Canis. Den er blevet fundet i en engflåt på en hund fra Errindlev, som er en lille landsby på Lolland.

Det var Maribo Dyrehospital, der tog imod hunden, som uheldigvis var blevet smittet med sygdommen.

»Babesia Canis var ikke det første, jeg kiggede efter, men efter en analyse blev det bekræftet, at det er det, der er tale om,« siger Kirsten Hobolt, dyrelæge og ejer af Maribo Dyrehospital til TV 2 ØST.

Tidligere er sygdommen også blevet fundet på yderligere fire hunde på Sydhavsøerne, og tirsdag kom det femte tilfælde altså.

Det var rød urin og 40 graders feber hos hunden, der gjorde ejeren bekymret.

Kirsten Hobolt fortæller, at sygdommen skal behandles inden for de første 24 timer, da det er den tid, det tager at overføre parasitten, men at det er en svær behandling.

Hun opfordrer hundeejere til at flåtbehandle året rundt, da vintrene efterhånden er så milde, at flåterne ikke dør af frosten.

Parasitten minder om malaria, da den også kan skade både lever og nyre og i værste tilfælde være direkte fatal.

En anden udgave af Babesia-parasitten kan også smitte mennesker, der bliver bidt af en flåt med den slags parasit.

Parasitten er velkendt i det sydlige Europa, hvor det er en del varmere, men da hunden ikke har været i udlandet, har man svært ved at finde ud af, hvordan parasitten er kommet hertil.

René Bødker, seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, oplyser til TV 2 ØST, at han er meget ærgerlig over, at en så sjælden flåtsygdom har fundet sin vej til Danmark.

Hos Københavns Universitet har man undersøgt 18.000 flåter i hele landet over en periode på to år, hvor man dog ikke fandt én eneste engflåt.

Flere borgere fra Lolland-Falster har dog rettet henvendelse mod Københavns Universitet, da de mener, de er stødt på flåten.

Københavns Universitet afviser ikke, at den ikke kan være i landet, bare fordi de ikke selv er stødt på den, og man mistænker derfor flåten for at være kommet hertil fra Norge og Sverige.

Én hunflåt kan bære 7200 æg. Og hvis hunnen har sygdommen Babesia Canis, vil æggene også have sygdommen, hvorfor sygdommen godt kan være i Danmark, selvom selve flåten ikke er.