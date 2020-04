»Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man dyrke sex også som single i en tid med corona.«

Sådan lød det befriende svar fra Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm tidligere på ugen, da han blev spurgt, hvorvidt singler godt må date og have sex i en tid, hvor smittefaren kan lure lige henne i næste dobbeltseng.

Omtrent hver tredje dansker lever alene, så spørgsmålet må siges at være relevant.

Men siden Brostrøm svarede på spørgsmålet om sex og singler, har forvirringen og usikkerheden alligevel bredt sig.

For hvor ligger snittet egentlig? Hvor mange - eller måske slet ingen - sexpartnere er det i orden at have?

Og i givet fald hvor ofte må man ses med nogen for ikke at bryde myndighedernes retningslinjer?

Christian Groes, kønsforsker og lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC:

»Vi ved jo godt, hvordan retningslinjerne lyder, men i virkeligheden er de relativt uklare. For spændet går mellem at man ikke må være flere end 10 personer samlet, og så til at man ikke kan have samvær og ses med nogen. Når det handler om singler og sex, vil det afhænge af, hvordan man tolker retningslinjerne, og om hvilket verdenssyn man selv har. Det er i høj grad op til ens egen moral og handler om, hvad man selv kan stå inde for. Og det er faktisk det, der kan være så frygtelig svært med det her,« siger han.

Der er også andre dilemmaer om det samme tema. Blandt andet moraliseren på andres vegne. Et fænomen Christian Groes opfordrer til, at man i bedste fald ignorerer, hvis man er den, der er skydeskive for andres løftede pegefingre.

»Man skal ikke lade sig påvirke alt for meget af den moraliseren, der foregår. Særligt ikke fra folk, som er i et ægteskab eller andet fast forhold. De som bor sammen med en partner har jo med hensyn til sex deres på det tørre i den her tid. Mens det er mere diffust med singlerne. Men selvfølgelig skal man som single også dyrke sex, hvis man vil. Med hvor mange og hvor ofte må i sidste ende være op til en selv. Det er noget med at følge sit eget moralske kompas. Og selvfølgelig så vidt muligt tage de forholdsregler, man kan,« siger kønsforskeren.

Han understreger, at det dog ikke skal opfattes som at han firkantet opfordrer til bare at give den fuld pedal med singlesex’en i øjeblikket.

»Hvis man er en type, som gerne vil gøre tingene meget retlinet, kan det være en løsning for eksempel at lave en eksklusivaftale med én bestemt person om, at man har sex sammen men ikke med andre.«

»Og er man en type, der er vant til at have ufatteligt mange sexpartnere og meget ofte ses med nogen, kan man jo skrue lidt ned for blusset og forsøge at begrænse sig. Både med hyppigheden og med antallet af sexpartnere. På den måde har man jo rent faktisk gjort noget, der er med til at gøre smitterisikoen lavere.«

»Igen: Det handler om, hvad man selv kan stå inde for. Og er man af den opfattelse, at det er i orden, så har man jo sådan set givet sig selv lov,« siger Christian Groes.