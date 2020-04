Sine Kirkegaard er kronisk syg med sklerose, og så er hun mor til to børn på henholdsvis seks og 10 år, der skal starte i skole igen på onsdag.

Eller skal de?

Sundhedsstyrelsen og regeringen er kommet med to modstridende udmeldinger, der efterlader den 36-årige mor både usikker og frustreret.

»Hvis jeg selv kan bestemme, så vil jeg holde mine børn hjemme for at beskytte mig selv mod sygdommen. Jeg er alene med dem, så de skulle gerne have en mor, der er rask og kan passe på dem,« siger Sine Kirkegaard.

Men dilemmaet er stort. For hvem skal hun lytte til?

Skal hun lytte til regeringen, der på den ene side har skrevet på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at man gerne må holde sine børn hjemme, hvis en i husstanden er i den særlige risikogruppe?

Eller skal hun lytte til Sundhedsstyrelsen, der på den anden side siger, at børnene som udgangspunkt skal møde op, selv om de har en særligt udsat i hjemmet?

»Det kan der ikke gives et klart ja eller nej svar på,« sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på onsdagens pressemøde.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Foto: Philip Davali Vis mere Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Foto: Philip Davali

Sine Kirkegaard, der har isoleret sig selv sammen med børnene de seneste uger, føler et enormt pres på sine skuldre, fordi hun nu selv skal stå med vægtskålen i hånden.

»Det her er virkelig et dilemma for mig, også i forhold til om jeg tør tage chancen og holde dem hjemme.«

Hvis hun holder børnene hjemme, kan det måske ende med at betyde, at hun får frataget sine børnepenge.

I 2019 kom der nye fraværsregler for grundskolen, som betyder, at hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen underrette kommunen om fraværet. Det er dernæst op til kommunen at beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for det næste kvartal.

Det går jo ikke, at politikerne fører en form for kommunikation, som ikke forstås af menig mand Professor i krisekommunikation ved Aarhus Universitet, Finn Frandsen

Derudover risikerer hun, at børnene går glip af undervisning, da lærerne sandsynligvis ikke har ressourcer til at hjælpe de hjemmeblivende med at holde dem opdateret.

Og så er der selvfølgelig det sociale, som Sine Kirkegaard også fratager sine børn ved at holde dem hjemme.

»Jeg kan også godt se, at der er nogle børn, der glæder sig til at skulle i gang igen og være sammen med vennerne,« siger moren, inden hun fortsætter:

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg så splittet. Jeg mangler en klar udmelding.«

Ifølge professor i krisekommunikation ved Aarhus Universitet Finn Frandsen er det en helt forkert og meget uheldig måde, der bliver kommunikeret på i den her situation.

»Det går jo ikke, at politikerne fører en form for kommunikation, som ikke forstås af menig mand,« siger professoren og fortsætter:

»Den offentlige kommunikation skal være klar og entydig. Det er ikke godt, hvis nogle danske borgere får ét indtryk hos én kommunikator, for eksempel Sundhedsstyrelsen, og andre får et andet indtryk. Det er meget uheldigt.«

36-årige Sine Kirkegaard lider af multipel sklerose, hvor hun får såkaldte ‘attaks’. Det vil sige, at hendes immunsystem angriber nervebanerne, især hvis det bliver provokeret af udefrakommende faktorer såsom en virus.

Sine Kirkegaard, 36 år Foto: PRIVATFOTO Vis mere Sine Kirkegaard, 36 år Foto: PRIVATFOTO

Hvis nerverne bliver angrebet tilstrækkeligt mange gange, kan det efterlade hende med smerter og et større eller mindre handicap.

Derfor er det vigtigt for hende at undgå alle former for virus, så hendes immunforsvar ikke bliver provokeret og angriber hendes egne celler.

Og frustrationen for den 36-årige mor ender ikke her. For selv når og hvis, regeringen og Sundhedsstyrelsen kommer til enighed om, hvilken retningslinje der skal følges, så efterlader det Sine Kirkegaard med endnu et dilemma.

Sklerose fremgår nemlig ikke af myndighedernes liste over særlige risikogrupper. Så selv om hun risikerer at blive alvorligt syg, hvis hun bliver smittet med coronavirus, ved hun ikke, om hun lovligt må holde sine børn hjemme, uden de får fravær, og uden hun får frataget sin ydelse.

Særlige risikogrupper Kilde: Sundhedsstyrelsens vejledning for gradvis og kontrolleret åbning ag skoler: Ældre over 65 år (især over 80 år)



Personer med følgende kroniske sygdomme:

Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)

Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)

Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion

Kronisk leversygdom

Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger

Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene

Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også

Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer



Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

Blodsygdomme

Organtransplantation

Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft

HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet



Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt

Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

»Det kunne være rart, hvis der bare var en, der sagde, ‘selvfølgelig, hold dem hjemme, andet ville ikke være smart'.«

Men indtil videre er der ikke andet for end at vente på en klarere udmelding.

»Vi opfinder asfalten, mens vi kører på vejen. Vi har fået anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og skal efterfølgende have taget en beslutning om, hvad vi skal gøre her,« lød det fra Pernille Rosenkrantz-Theil på pressemødet onsdag.

Sine Kirkegaard er altså tilsyneladende ikke den eneste, der står med en masse dilemmaer. Det gør landets ansvarshavende også:

»Sundhedsstyrelsens anbefaling er, som de er, og det betyder, at der er nu en række dilemmaer, vi skal tage stilling til,« sagde undervisningsministeren.