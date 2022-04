For cirka to uger siden fandt Sine Bjelby en vild kat, der ikke havde det så godt. Hun tog den med hjem og indleverede den efter nogle dage til Dyrenes Beskyttelse.

Men det skulle hun aldrig have gjort.

»Jeg har været så vred, ked af det og uforstående over for den måde jeg og katten blev mødt på,« beskriver Sine Bjelby sin oplevelse med Dyrenes Beskyttelse i slutningen af marts.

Hun havde fundet en vild kat, der ikke havde det særlig godt.

»Den smukke kat sad hos mig i halvandet døgn i et hundebur med kattebakke, mad og vand. Jeg kunne få lov til at nusse den forsigtigt, undersøge ørene og scanne for chip uden problemer. Kattebakken blev også brugt så fint. Selvom den var lidt trykket, så tænkte jeg, at alle disse små tegn var en god ting,« skriver hun i et opslag på Facebook kort efter episoden.

Derfor besluttede Sine Bjelby at indlevere katten til Dyrenes Beskyttelse i håbet om, at organisationen ville finde en familie til den.

Da de ankom til internatet i Roskilde, og den skulle overføres til et af deres bure, så slap den fri, løb ind i en rude og gemte sig under et køleskab. Plejerne på stedet konstaterede hurtigt, at den nok var en vildkat.

»Jeg siger, at jeg har mulige plejere klar til at hjælpe den, og jeg skal selvfølgelig nok betale for at få den udleveret. Det, synes hun ikke, var en særlig god idé, og det var jo farligt at have med vildkatte at gøre. Jeg bliver selv lidt paf og går lidt i stå. Hun siger, at de lige vil lade den falde til ro og se situationen an,« beskriver Sine Bjelby episoden på Facebook.

Sine Bjelby nåede at tage et par billeder af katten, før hun kørte mod internatet med den. Foto: Privatfoto Vis mere Sine Bjelby nåede at tage et par billeder af katten, før hun kørte mod internatet med den. Foto: Privatfoto

Til B.T. uddyber hun, at oplevelsen var meget ubehagelig for hende, og at nogle af de frivillige virkede meget vrede på hende. Samtidig var hun meget bange for, at de ville aflive katten.

Sine Bjelby accepterede plejerens beslutning og kørte hjem igen – men hun kunne mærke, at hun havde en knude i maven. Derfor besluttede hun at ringe til internatet.

Vredt fortæller en person i den anden ende af røret, at katten er blevet aflivet.

»Jeg bliver ked af det og siger: 'Allerede?' Hun fortsætter den sure tone og siger, at det jo var en vildkat og sådan en ville aldrig kunne leve et godt liv som tamkat, og det var synd, at den skulle sidde på et internat,« fortæller Sine Bjelby.

Det får hende til at lave et opslag på Facebook, hvor hun advarer andre, der kan ende i samme situation.

»Reaktionerne har været helt overvældende. Folk har været vrede og forarget og har trukket deres faste donationer tilbage fra Dyrenes Beskyttelse. Også folk, der havde tænkt sig at deres arv skulle gå til dem, har efter sigende trukket den tilbage. Der har også været mange, der har fortalt lignende oplevelser, de har haft med Dyrenes Beskyttelse og der har kattene ikke været nær så skræmt, som den jeg indleverede,« siger Sine Bjelby.

Opslaget på Facebook fik organisationen til at skrive en mail til hende. Og her erkender pressechef Søren Krogsgaard, at Dyrenes Beskyttelse har begået en fejl.

»Det er en fejl fra vores side, at katten kom ind på vores internat, og det beklager vi. Vi mener ikke, at det er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt for en vildkat at komme på internat, da det vil udsætte den for unødigt stress og angst. Den besked skulle du have fået tidligt i forløbet,« står der i undskyldningen.

Til B.T uddyber han, at det lige nu kun er Kattens Værn, der tager imod vilde katte. Her bliver de neutraliseret og sat ud i verden igen.

»Den kat skulle ikke være taget ind, og hun skulle have den med igen, da hun bad om det. Normalvis skal vi give en kat tilbage, hvis indleveringspersonen vil have det. Hun skulle have fået lov til at prøve at give den videre,« siger han.

Katten blev ifølge ham aflivet, fordi en dyrlæge vurderede, den var for medtaget til at komme i behandling.

Hvorfor blev katten ikke leveret videre til Kattens Værn, hvis det er dem, der tager sig af vildkatte?

»Vi har ikke et fast etableret samarbejde med Kattens Værn. Måske sender nogle dem videre, men vi har ikke en klar linje for, hvad man skal gøre. Vi har bare besluttet, at vi ikke tager dem ind på vores internater,« siger Søren Krogsgaard.

Han fortæller, at man nu vil se på, hvordan man kan undgå, at en lignende episode udspiller sig i fremtiden.