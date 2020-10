»Det er ikke vores pligt at hjælpe folk videre til et bosted, og alligevel sidder vi her med ondt i maven over, hvad skal der blive af de mennesker.«

Sådan siger Sine Christiansen, der har fundet en lille solplet i sin gård på Frederiksberg i det almene boligbyggeri, hun bor i. Det samme som Freddy og Vibeke, der mandag fortalte til B.T., at de ikke har sovet i fem måneder på grund af deres overbo, som de er sikre på er psykisk syg.

»I vores byggeri er det tydeligt, at borgere, der er anvist til en bolig af kommunen, er proppet ind og overladt til sig selv, som var det en losseplads.«

Sådan skrev Sine Christiansen i en mail til B.T. 1. september.

En lang række borgere i en ejendom på Frederiksberg generes på alle tider af døgnet af forskellige psykisk syge beboere, der larmer og skaber uro og utryghed. De har klaget til både ejendomsselskabet og kommunen, men har indtil videre ikke fået nogen former for hjælp. Her er det Sine Christiansen, en af de beboere, der oplever store gener. Foto: Bax Lindhardt Vis mere En lang række borgere i en ejendom på Frederiksberg generes på alle tider af døgnet af forskellige psykisk syge beboere, der larmer og skaber uro og utryghed. De har klaget til både ejendomsselskabet og kommunen, men har indtil videre ikke fået nogen former for hjælp. Her er det Sine Christiansen, en af de beboere, der oplever store gener. Foto: Bax Lindhardt

Hun har oplevet lidt af hvert, fortæller hun, inden hun slukker sin cigaret og rejser sig fra plastikstolen. Det er langtfra kun Freddy og Vibekes overbo, der er til gene for de øvrige beboere i de i alt 14 opgange, der er i boligbyggeriet.

Sine Christiansen går rundt om bygningen, mens hun fortæller om en mand, som flere af de kvindelige beboere er bange for.

»Han har fået et hav af advarsler, fordi han er meget nærgående. Hvis man har stået og talt med ham, kan han synes, at 'nu er vi kærester'. Han trænger kvinder op i en krog,« siger Sine Christiansen og fortæller, hvordan det påvirker folks liv og hverdag:

»Kvinder med børn er især bange. De går rundt med en konstant angst for nogle andre beboere.«

Hvorfor skriver B.T. om dette? Psykisk sygdom er landets største folkesygdom. Ifølge Bedre Psykiatri lider flere danskere af psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme, og de senere år er antallet af psykisk syge steget eksplosivt.



Men der er bare ikke plads til alle de psykisk syge i systemet. Det betyder, at de syge kan blive placeret i egen bolig, selv om de skulle have været på et botilbud. Og de endnu mere syge, der skulle have været indlagt, kommer på et botilbud. B.T. vil i den kommende tid belyse de udfordringer, det skaber for alle parter, når systemet svigter. Både udfordringerne for de øvrige beboere omkring den syge i egen bolig, for den syge selv, der ikke får den rette behandling, og for de pårørende, der får overladt et tungt ansvar. Regeringen er netop påbegyndt arbejdet med en kommende 10-årsplan for psykiatrien – og netop derfor lader B.T. de mennesker og de stemmer, der indtil nu har følt sig overhørt, komme til orde.

Sine Christiansen og nogle af de øvrige beboere, hun har talt med i området, vurderer, at der i gennemsnit er mellem to og tre personer med psykiske problemer i hver opgang.

Det var derfor, hun tog kontakt til B.T.

De psykisk syge beboere får nemlig ikke den hjælp, de har brug for, og de øvrige beboere står med et ansvar, der ikke er deres – og med et bjerg af bekymringer, en konstant utryghed og manglende søvn.

»Jeg synes, det er uretfærdigt for begge parter. Og jeg har også den der med, 'orker man at blive boende?'« siger Sine Christiansen.

Hun ved, at der indimellem kommer to boligsociale medarbejdere fra boligselskabet ud og banker på hos nogle af de psykisk syge beboere. Men 9 ud af 10 gange bliver de ikke lukket ind. Og så går de igen.

»Jeg ved, at kommunen er forpligtet til at tage hånd om det her – men det gør den ikke. Og der er sat alle mulige instanser ind både fra boligselskabet og psykiatrien, og der er ikke nogen, der gider. Det er sådan, det føles,« lyder det, inden hun fortsætter:

Hver sjette dansker oplever gener fra psykisk syge I en undersøgelse, B.T. har fået foretaget af YouGov, svarer 16 procent, at de inden for de seneste to år har oplevet gener fra en psykisk syg person dér, hvor de bor/tæt på deres bopæl. Størstedelen af de danskere, der har oplevet gener, svarer, at de bor i en almen lejebolig. Geografisk fordeler det sig sådan, at 21 procent af dem, der har oplevet gener, bor i Storkøbenhavn, 15 procent bor i Jylland, mens 12 procent bor på det øvrige Sjælland og øerne. Støj og chikane er de gener, folk hyppigst oplever. 37 procent svarer, at de har oplevet støjgener fra en psykisk syg person, mens 23 procent svarer, at de har oplevet chikane. Derudover svarer 15 procent, at det er lugt, de bliver generet af. 11 procent har fået trusler af en psykisk syg person dér, hvor de bor. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.248 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 4. til 7. september 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 % (procentpoint).

»Der er ikke nogen, der vil røre ved det her. Der er jo et stigma om, at 'de kan bare tage sig sammen'. Man er meget langt nede i samfundet – både som psykiatri-tilfælde, men fandeme også som beboer i et sølle almennyttigt boligbyggeri.«

Knud Kristensen, der er formand for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, bekræfter, at det er et generelt billede, at kommunerne ikke yder den støtte til de psykisk syge beboere, som de ellers er forpligtet til.

Boligselskaberne gør så det i deres nød, at de ansætter boligsociale medarbejdere – men de er jo ikke behandlere Knud Kristensen, formand for SIND

»Man kan i princippet få samme støtte i eget hjem, som man kan på et botilbud – men det får man bare ikke. Så borgerne bliver i stigende grad overladt til sig selv,« lyder det fra Knud Kristensen.

Det betyder ifølge formanden for SIND, at ansvaret bliver overladt til de øvrige beboere og boligselskaberne:

Så mange er syge Hver 10. dansker opfylder kriterier for psykisk sygdom til hver en tid. Det svarer til 580.000 danskere. Tallet er et konservativt tal antaget ud fra en række undersøgelser (BP 2019).

Hver fjerde dansker rammes af en psykisk sygdom, inden de fylder 50 år. Hvis man ser på hele livsforløbet, er tallet op mod hver tredje dansker (NCBI 2014).

Cirka 15 procent af børn og unge under 18 år har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år (Dalsgaard et al 2019).

Cirka halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14-årsalderen, og 75 procent af sygdommene er debuteret ved 24-årsalderen (Sundhedsstyrelsen 2012).

13 procent af danskerne har mentalt dårligt helbred og er dermed i risiko for at udvikle psykisk sygdom (Sundhedsstyrelsen 2017).

Blandt unge kvinder mellem 18 og 24 år oplever næsten hver fjerde (23,8 procent) at have dårligt mentalt helbred (Sundhedstyrelsen 2017).

Samlet set angiver 11 procent af skoleelever i alderen 11-15 år, at de har lav livstilfredshed (SIF 2019).

Alvorligt psykisk syge lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen (Psykiatriudvalget 2013, Banner 2019).

‍25 procent af alle henvendelser i almen praksis vedrører psykiske problemstillinger (Sundhedsstyrelsen 2010).

57.100 børn og unge havde en psykisk sygdom i 2019. Det svarer til fem procent af 0-17-årige (Socialministeriet 2020).

Ca. to elever fra hver 9.-klasse har i dag en psykisk sygdom (Socialministeriet 2020). Kilde: Bedre Psykiatri

»Boligselskaberne gør så det i deres nød, at de ansætter boligsociale medarbejdere – men de er jo ikke behandlere. Det er altså en kommunal opgave at give folk den bostøtte, de skal have.«

Knud Kristensen fortæller, at der er kommet flere borgere med psykiske lidelser, hvilket betyder, at folk bliver udskrevet for tidligt, hvor de meget syge får tildelt pladser på botilbuddene, mens de, der ellers skulle have været på et botilbud, bliver flyttet ud i egen bolig.

Og det kan chef for boligsociale indsatser ved boligadministrationsselskabet KAB Mikkel Warming sagtens se ude i selskabets områder – med over 50.000 lejemål, heriblandt Sine Christiansens og Freddy og Vibekes.

»Vi kan se, at der er mennesker med psykiske lidelser i vores områder, som opleves mere syge, end de har været før. Og det påvirker det liv, som er i området,« siger Mikkel Warming og fortsætter:

Mailsvar fra Frederiksberg Kommune Socialchef ved Frederiksberg Kommune Flemming Nielsen: »Jeg må ikke sige noget om den konkrete sag på grund af tavshedspligten. Men generelt kan jeg sige, at I peger på en meget svær problematik, der er kendt i alle kommuner.« »Først og fremmest vil jeg sige, at hvis psykisk syge borgere på Frederiksberg beder om hjælp i form af et botilbud, så får de naturligvis det, hvis de er berettiget hertil. Og hvis ikke de er berettiget til det, har vi en lang række tilbud og hjælpeforanstaltninger til dem, der bor i egen bolig – både fra socialafdelingens side og i den boligsociale indsats.« »Vi har et godt samarbejde med Region Hovedstaden, psykiatrien, og vores udkørende medarbejdere forsøger altid at hjælpe, når naboer eller andre udtrykker bekymring for eller føler sig generet af en urolig eller psykisk syg borger. Men vælger borgeren at afslå hjælp, så er vores handlemuligheder begrænsede. Og det er i disse grænsetilfælde, de problemer, du nævner, kan opstå.« »Vi kan og må ikke tvinge psykisk syge borgere til at modtage rådgivning eller hjælp, medmindre de er til fare for sig selv eller andre. Det betyder dog ikke, at vi ikke gør noget for at hjælpe, for i virkeligheden arbejder vi på rigtig mange niveauer, og ofte i en fælles indsats med boligselskaberne. Og tilbuddet om råd og vejledning ud fra den konkrete situation er altid tilgængeligt. Fra kommunens side kan det både være i direkte kontakt til borgeren og gennem opsøgende arbejde på gadeplan. Men i alle sager fortsætter vores medarbejdere naturligvis med at tilbyde hjælp.«

»Det fylder mere og mere, når vi snakker med folk. Vi har en oplevelse af, at det bliver værre. Og det gør vi alt, hvad vi kan, for at afhjælpe.«

Han fortæller, at de blandt andet har kurser for ejendomspersonalet, så medarbejderne kan få nogle redskaber til at håndtere de psykisk syge beboere og hjælp til, hvordan de kan prøve at skabe forbindelser ind til kommunen.

»Men når det så er sagt, er der helt klart rigtig mange beboere, der oplever, at der ikke sker noget særligt,« siger han og uddyber:

»Man oplever, at der er stigende udfordringer og ikke mere handling – og det er, uanset om vi snakker det regionale, som har behandlingsdelen, eller det kommunale, som har den sociale del.«