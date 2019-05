»Hun er jo ikke handicappet.«

Jacob Storm synes ikke, det er problematisk, når datteren Wilma på 11 år skal træne kickboxing med en brækket arm. For ingen tager skade af at presse sig selv, lyder familiens mantra i en ny programserie i fire afsnit på TV 2.

»Hun er en mega sej pige, og hun bliver aldrig presset til at tage til træning, det får hun selv lov til at vælge. Det eneste tidspunkt, hun bruger armen på under træningen, er, da hun ligger i planke, og så er det så klippet sammen, så der er fokus på det,« siger Judy Collins, forlovet med Jacob Storm, om en af scenerne i 'Min sindssyg sunde familie'.

Scenen fylder blot en lille del af programmet, der skildrer tre familier med forskellige livsstile. Men den giver også et godt billede af, hvordan det er at være barn i en familie, der går mere op i sundhed end den gennemsnitlige dansker.

»Det holder ikke at sidde tre timer foran fjernsynet og køre slik ned. Det er der ikke nogen, der har godt af,« siger Judy Collins, der til daglig arbejder som sagsbehandler med udsatte voksne.

Hun, Jacob og deres fire sammenbragte børn har valgt at leve primært af kød og grøntsager.

Læg dertil, at de undgår fastfood og store mængder slik og kage og dagligt træner kickboxing.

Det forlovede par har altid levet en aktiv livsstil med træning og sund kost, så for dem er det ganske naturligt at inddrage børnene i deres måde at leve på.

Judy og Jacob. Foto: Privat. Vis mere Judy og Jacob. Foto: Privat.

»Vi differentierer ikke mellem børne- og voksenmad. Vi differentierer mellem god og dårlig mad for at have et godt liv. Vi ser det som en gave, at vi kan dele det med vores børn,« siger 44-årige Judy Collins.

Ifølge professor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet Carsten Obel kan familier som Judy og Jacob være god inspiration for andre:

»Det er jo positivt, at man tager ansvar og engagerer hele familien, inklusive børnene. Jeg har stor respekt for, at nogen kan undlade at spise slik eller drikke alkohol, og det er svært at sige noget negativt om,« siger han.

For nogle kan det dog være svært at finde den rigtige balance:

Judy og Jacob har sammen fire sammenbragte børn på 9, 11, 12 og 16 år. Vis mere Judy og Jacob har sammen fire sammenbragte børn på 9, 11, 12 og 16 år.

»Hvis det hele drejer sig om løbetider, og hvor lidt du kan spise, så er det klart, at det ikke er sundt. Men så længe dit barn trives, så tror jeg, det er en god ide, at familien taler om, hvilken livsstil der er rigtig for dem,« siger Carsten Obel.

I programmet kan man se niårige Oscar udvælge to stykker slik i en bunke slik i forbindelse med halloween efter aftale med mor. Det gør han uden at brokke sig.

»Vi spiser slik om fredagen, og vi deltager også i halloween. Men når du står og er på vej i seng, er det ikke en god ide at spise 250 gram sukker. Så kan man ikke falde i søvn. Det handler for os om at holde sig til de aftaler, man laver, så ungerne ikke er i tvivl,« fastslår Judy Collins.

For familien Storm-Collins er det naturligt at spise broccoli, spidskål og bønner. Det er ikke noget, de skal 'kæmpe' med børnene om at indtage, når først det står på bordet.

Træning er en stor del af familiens hverdag. Pressefoto. Vis mere Træning er en stor del af familiens hverdag. Pressefoto.

»Hvis du har været vant til at spise fastfood og pludselig skal til at leve en anden livsstil, hvor du spiser grøntsager, så kan det godt blive svært. Men hvis man som os altid har levet sundt, så er det ikke noget, børnene undrer sig over,« siger hun.

Hun håber, at børnene i fremtiden vil fortsætte de sunde valg:

»Det er ikke til at vide, hvad børnene tager med sig videre. Det får de selv lov til at sortere i.«