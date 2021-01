På Københavns Universitet er en stor gruppe studerende godt og grundigt frustrerede i denne tid.

»Vi føler os virkelig svigtet. Fuldt ud svigtet,« siger den farmacistuderende Simon.

Sagen handler om de eksaminer, som de mange studerende skal gennemføre i løbet af januar.

For på den ene side har de skullet høre på og læse om mundbindskrav, forsamlingsforbud på 10 personer, en ny mutation og mange andre coronanyheder.

Og på den anden side bliver de nu tvunget til at møde op fysisk til eksaminerne på universitetet sammen med masser af deres medstuderende.

Et beslutning fra universitets side, som ifølge de studerende slet ikke stemmer overens med regeringens anbefalinger, og som er unødvendigt.

I hvert fald har B.T. modtaget adskillige henvendelser fra farmaci-, medicin- og odontologstuderende den seneste uge, ligesom der også findes flere underskriftindsamlinger mod de fysiske eksaminer.

B.T. har talt med to af de studerende, Simon og Anders, som ikke ønsker at stå frem med deres fulde identitet pga. frygt for eventuelle repressalier.

Og de er begge meget frustrerede og forargede over, at Københavns Universitet fastholder de fysiske eksaminer i hovedstaden.

»Vi skal tage bussen og toget ind til eksamen. Så skal vi sidde sammen med 50-60 andre studerende. Hvordan kan det på nogen måde være forsvarligt?« spørger Simon.

De studerende fortæller B.T., at det drejer sig om eksaminer uden hjælpemidler, og at det er derfor, at man fra universitetets side insisterer på, at de skal afholdes fysisk.

I denne tid mener de dog, at man bliver nødt til at tage alle forholdsregler, og at det ingenlunde er forsvarligt at samle så mange studerende ad mange omgange, selv om det er svært at holde en eksamen uden hjælpemidler hjemmefra.

»Det må bare ikke være undskyldningen. Vi er mange, der er bange for at smitte vores forældre eller kærester, fordi vi bliver tvunget til at møde op til eksamenen,« fortæller Anders og fortsætter:

»Vi er endda mange, der har studiejob i sundhedssektoren, så det er da så uforsvarligt.«

Oveni kommer det næste problem, for hvis du er nervøs som en af de studerende, kan man ikke bare vælge at blive hjemme.

»En ting er normal undervisning, men det her er en eksamen. Folk er bange for at blive smidt ud, så man vælger jo ikke bare at blive hjemme, fordi man er bange for at blive smittet. Så reelt set er det jo tvang,« siger Anders.

Det er de samme argumenter, der fremgår af en af underskriftindsamlingerne for odontologstuderende, hvor man kan skrive under og samtidig give en begrundelse.

Her er det især frygten for at smitte sine nærmeste, der er genstand for bekymring hos underskriverne.

Hertil nævner mange, at det ikke bør være umuligt at afholde en onlineeksamen, uden at det går ud over fagligheden.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Universitet, men universitetet er ikke vendt tilbage.