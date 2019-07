Han har været på toppen af Kilimanjaro, løbet gennem Gobi-ørkenen og oplevet Everest Base Camp. Bjergløberen Simon Grimstrup har fløjet verden rundt, men nu er det slut.

»Hvis jeg holder så meget af at være i naturen, så må jeg også stoppe med at flyve,« siger 42-årige Simon Grimstrup.

Beslutningen tog han i august sidste år. Han havde lige været i Tanzania, hvor det regnede helt uden for sæson. Og på Kilimanjaro lå der sne, hvor det ellers ikke normalt ville ligge.

Som bjergfører i Vietnam har han også set massive oversvømmelser i det asiatiske land, og hjemme i Skanderborg oplevede han ligesom alle andre danskere sidste sommers tørke.

Simon Grimstrup orker ikke altid at tage diskussionen med folk, men indimellem gør han det alligevel: »Jeg oplever, at folk er uvidende om, hvor stort et CO2-aftryk flyrejser giver.« Selv dropper han flyrejser efter sidste sommers tur til Killimanjaro. Vis mere Simon Grimstrup orker ikke altid at tage diskussionen med folk, men indimellem gør han det alligevel: »Jeg oplever, at folk er uvidende om, hvor stort et CO2-aftryk flyrejser giver.« Selv dropper han flyrejser efter sidste sommers tur til Killimanjaro.

Han ser det som tegn på klimaforandringer, og det påvirkede ham.

»Først tænkte jeg, at jeg bare kunne skære lidt ned på flyrejserne. Men så var det nemmere at sige helt stop, så jeg ikke skulle forhandle med mig selv,« siger han.

Derfor sidder han nu i Østrig og kigger på den alpetop, han i morgen skal op på. Han hoppede på toget i Skanderborg klokken fem om morgenen og var fremme klokken ni om aftenen.

En flyrejse ville måske have været hurtigere. Til gengæld er turen på skinner mere behagelig. Og tager man et nattog, kan man ovenikøbet ligge ned.

Simon Grimstrup opgav drømmen om at arragere løbeture til Vietnam. Han villle ikke støtte en sort industri. I stedet går rejserne nu med tog til alperne i Østrig. Foto: Privatfoto Vis mere Simon Grimstrup opgav drømmen om at arragere løbeture til Vietnam. Han villle ikke støtte en sort industri. I stedet går rejserne nu med tog til alperne i Østrig. Foto: Privatfoto

Sure, gamle mænd

Selvom klima har været højt på dagsordenen i valgkampen, er det ifølge en ny undersøgelse kun 13 pct. af danskerne, som har valgt at skrue ned for CO2-belastningen på årets sommerferie.

Og mange folk synes da også, at Simons beslutning er meget ekstrem.

»Men jeg synes nærmest, det er ekstremt at blive ved med at flyve på ferie,« siger han.

Han får især hug fra sin jævnaldrende:

»Man får mange hug. Folk må sige og tænke, hvad de vil. Jeg håber bare, at mit valg smitter af,« siger Simon Grimstrup, som derfor ikke er bange for at promovere sine fravalg af fly på Facebook. Foto: Privatfoto Vis mere »Man får mange hug. Folk må sige og tænke, hvad de vil. Jeg håber bare, at mit valg smitter af,« siger Simon Grimstrup, som derfor ikke er bange for at promovere sine fravalg af fly på Facebook. Foto: Privatfoto

»Sure gamle mænd på min egen alder, der ikke vil ændre på deres vaner. De vil ikke give afkald på privilegiet, at man kan flyve ned og bestige en top eller cykle i bjerge,« siger han.

Man kan jo også sige, at du allerede har opbrugt din flykvote?

»Jeg har fløjet meget, men det kan jeg jo ikke lave om på nu. Så folk må sige og tænke, hvad de vil. Jeg angriber heller ikke andre, der lægger et billede op af deres solferie i Thailand,« siger han og tilføjer straks:

»Men jeg liker det heller ikke.«

Tip os: Klimabevidst i ferien? Har du droppet turen til Thailand og i stedet lejet sommerhus i Danmark? Droppet flyet og taget toget til Sydspanien? Eller er du modsat rejst langt væk fra 'alle klimatosserne'? B.T. vil gerne høre fra personer, som har taget særlige klimabevidste valg (eller det modsatte) på årets sommerferie. Skriv til sija@bt.dk

Rejs langsomt

Det er lidt sværere, når han snakker med helt unge, som gerne vil ud og opleve verden.

»Det forstår jeg på sin vis godt. Men i stedet for at flyve verden rundt opfordrer jeg dem til at rejse langsomt: tag cyklen eller toget. Så oplever du noget, som de andre backpackere ikke gør. Som rejsende er selve rejsen en stor del af oplevelsen,« siger han.

På mange måder var det nemmere at blive ved med at flyve. Han har tidligere været en del af trail-landsholdet, men nu må han flere gange takke nej, når han bliver inviteret til løb eller f.eks. en træningsrejse.

Samtidig havde han sidste sommer sagt sit job som efterskolelærer op for at arrangere løberejser til bl.a. Vietnam og Tanzania.

Efter Simon Grimstrup har fravalgt flyrejser, har tankegangen også spredt sig. Han er begyndt at reparere sine sko, selvom han faktisk får dem sponsoreret, han kører mindre bil og overvejer, når økonomien er til det, at købe en elbil. Foto: Privatfoto Vis mere Efter Simon Grimstrup har fravalgt flyrejser, har tankegangen også spredt sig. Han er begyndt at reparere sine sko, selvom han faktisk får dem sponsoreret, han kører mindre bil og overvejer, når økonomien er til det, at købe en elbil. Foto: Privatfoto

»Mit eget valg er måske bare en dråbe i havet. Men lige pludselig ville jeg jo så også have en magt over andre dråber. Jeg var ved at blive en del af noget, som jeg egentlig selv ser som en sort industri,« siger han.

I stedet valgte han at gå en anden vej.

»Jeg vil gerne vise, at man sagtens kan komme ud på eventyr uden at svine helt vildt,« siger han og tilføjer:

»Det bliver selvfølgelig aldrig helt klimaneutralt at rejse.«

»Jeg vil bare ikke bidrage til den globale opvarmning mere end højst nødvendigt. Jeg har ikke selv børn. Men jeg ville ikke kunne leve med, at jeg ved, det er noget lort at flyve, og så gøre det alligevel.« Her har han taget toget til Østrig. Foto: Privatfoto Vis mere »Jeg vil bare ikke bidrage til den globale opvarmning mere end højst nødvendigt. Jeg har ikke selv børn. Men jeg ville ikke kunne leve med, at jeg ved, det er noget lort at flyve, og så gøre det alligevel.« Her har han taget toget til Østrig. Foto: Privatfoto

Nu arrangerer han i stedet trailture med tog til destinationer i Danmark og Europa. Det er mere et idealistisk projekt end en god forretning, da både transport og logi er dyrere end i Asien.

Kunne du ikke bare blive hjemme?

»Jo, og man kan også opleve mange ting i Danmark. Det gør jeg også. Men jeg tror ikke på, at man for at være klimabevidst skal sidde hjemme, holde sig i ro og kun spise gulerødder. Jeg vil gerne vise, at der også er andre veje at gå og måske endda nogle endnu federe veje,« siger han.

Oplevelser, der godt nok er lidt mere tidskrævende.

Man behøver ikke flyve til Himalaya for at vandre i bjerge. Her er gruppen på vej op til dagens østrigske alpetop. Vis mere Man behøver ikke flyve til Himalaya for at vandre i bjerge. Her er gruppen på vej op til dagens østrigske alpetop.

»Men hvorfor skal man fare rundt på sin ferie for derefter at fare rundt i sin hverdag for at tjene penge nok til at betale sin dyre rejse,« siger han.

I vinter sad han på en 26-timers togrejse til et ultraløb i Finland og kom i tanke om, at han faktisk havde været med samme tog 15 år tidligere.

»Dengang ville man slet ikke overveje at flyve derop. I vinter var jeg den eneste løber, der havde taget toget. Alle andre var kommet med fly,« siger han.

Men netop de mange timers rejse gav ham en fornemmelse af at være rigtig langt væk. Han havde ikke bare lige krydset grænsen til Sverige.

Togtur til Vietnam

Da han startede med at rejse til bjergene, tog man også altid toget.

»Så kunne man jo let have sin mountainbike med,« siger han.

I det hele taget oplever han kun, at verden er blevet mere spændende, efter han er stoppet med at flyve. Før rejste han f.eks. til Vietnam flere gange om året.

»Hvis jeg tager derover nu, er det, fordi jeg virkelig gerne vil. Og så kunne det da blive en mega spændende togtur.«