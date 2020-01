'Tak for alle jeres søde og betænksomme beskeder. Det varmer mit hjerte og betyder meget for mig!'

Sådan skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille, folketingspolitikeren og formanden for det nye parti Fremad, på Facebook.

Opdateringen kommer efter, at politikeren i sidste uge fik konstateret testikelkræft og måtte lade sig operere.

Nu er han udskrevet fra hospitalet igen, men der er stadig en del at tænke på for politikeren.

Han venter nu på vurderingen fra lægerne.

'Jeg er kommet hjem fra hospitalet og er i gang med at komme til mig selv, mens jeg spændt venter på, om de har fået fjernet al kræften, eller jeg skal igennem yderligere behandling,' skriver han og afslutter:

'Endnu en gang tak for støtte og opmuntring. Kærlig hilsen Simon Emil.'

Opslaget er flankeret af et billede af en buket blomster, som statsminister Mette Frederiksen har sendt ham.

Det var en ubehagelig meddelelse, Simon Emil Ammitzbøll-Bille sendte ud den 23. januar.

'Kræft er altid en uvelkommen og ubehagelig følgesvend, men lægerne siger, at der heldigvis er rigtigt gode chancer for, at jeg bliver rask igen.'

Særligt har det ført til refleksioner hos Simon Emil Ammitzbøll-Bille, fordi han i 2016 mistede sin mand, Henning Olsen, til kræft.

'Jeg har jo selv været nærmeste pårørende til en kræftsyg ægtefælle, der mistede livet efter seks et halvt års kamp.'