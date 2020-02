Politiker Simon Emil Ammitzbøll-Bille er erklæret rask. Han har ikke længere kræft.

'Jeg har været på Rigshospitalet i dag, og jeg er allerede fri for kræft!

Jeg kan slet ikke beskrive, hvor glad og lettet jeg er.'

Sådan skriver han på Facebook efter et forløb med testikelkræft.

Han skal dog fortsat en tur forbi hospitalet i ny og næ.

'Jeg skal gå til kontrol de kommende fem år for at holde øje med eventuelle tilbagefald, men konklusionen er, at jeg er kræftfri,' skriver han.

Han er derfor klar til at vende tilbage til Christiansborg, hvor han lige nu kæmper for at få sit nystartede parti, Fremad, på stemmesedlen.

'Det kan kun blive en god weekend,' afslutter han sit opslag på Facebook.