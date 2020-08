Stigningen i smitte har fået Social- og Indenrigsministeriet til at lave nye regler for Silkeborgs botilbud.

Social- og Indenrigsministeriet indfører nu besøgsrestriktioner på sociale botilbud i Silkeborg Kommune.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Besøgsrestriktionerne kommer til at supplere en række tiltag, der allerede er taget mod smitterisiko i kommunen.

- Som det også var tilfældet med Aarhus, sætter vi målrettet ind i Silkeborg ved kun at begrænse besøg på de tilbud, hvor der bor mennesker i risikogruppen, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i pressemeddelelsen.

Det vil nu være op til lederne på Silkeborgs sociale botilbud at vurdere, om botilbuddets medarbejdere eller boende er i risikogruppen.

Hvis det er tilfældet, skal besøgene på disse botilbud foregå udenfor. De nye restriktioner træder i kraft med det samme.

De nye retningslinjer kommer i kølvandet på en stigning i antallet af nye smittetilfælde i Silkeborg Kommune. Ifølge Statens Serum Institut (SSI) har Silkeborg 47,7 smittede med covid-19 per 100.000 borgere.

Det har fået kommunen til at indføre en lang række tiltag for at bekæmpe smitten. Silkeborg Kommune er ligesom fire andre kommuner blevet underlagt et påbud om, at borgere bærer mundbind, når de benytter offentlig transport.

Tirsdag indførtes der et krav om, at alle besøg på plejecentre skal foregå udenfor. Silkeborg Kommune oplyste samme dag, at der endnu ikke er konstateret smitte med covid-19 hos en beboer eller en medarbejder på kommunens plejecentre.

Et barn i daginstitutionen Nørrevænget blev testet positiv for covid-19. Barnet og 24 børn, som barnet vurderes at have været i kontakt med, er blevet sendt hjem og bedt om at blive testet, inden de vender tilbage.

I sidste uge fik stigende smittetal Aarhus Kommune til at indføre nye restriktioner for besøg på plejehjem. Her fulgte Social- og Indenrigsministeriet ligeledes reglerne op med et påbud om besøgsrestriktioner på visse sociale botilbud.

