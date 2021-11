Savner du også synkrondans, koordinerede hvide outfits og kærlighedssange sunget af en masse bløde mandestemmer?

Så er Aalborg Kongres & Kultur Centers nye koncertoplevelse lige noget for dig.

Selveste Silas Holst og fire andre mandlige prisvindende performere udgøre Danmarks nye boyband, som 14. januar 2023 vil danse og synge sig gennem deres opsætning, 'The Boyband Tour - Do You Remember'.

Det bliver alle de store hits, bandet kommer til at skråle ud over scenekanten i januar.

Silas Holst løfter blandt andet sløret for en bid af sangen og dansen på sin Instagram, hvor han samtidig fortæller, at billetterne flyver væk.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Silasholst (@silasholst)

'Vild med dans'-kendissen og hans fire kompagnoner, Kim Ace Nielsen, Emil Hartmann, Jeff Schjerlund og Joakim Tranberg, vil blandt andet synge sange som 'I want it that way', 'Everybody' og 'Show me the meaning'.

»Jeg glæder mig til at trække en fra publikum med op på scenen, det bliver vildt,« udtaler boybandmedlem Kim Ace Nielsen til AKKC.

Han og resten af holdet vil krydre sangene med koreografi og humoristiske indslag fra øverste skuffe.

Billetter til 'The Boyband Tour - Do You Remember' kan købes gennem AKKC.