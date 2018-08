Selvom det er ulovligt at sælge snus i Danmark, forsøger mange alligevel at tjene penge på det nikotinholdige stof, der oftest benyttes ved at placere en lille pose med det tørrede tobak under overlæben.

Sikkerhedsstyrelsen, der fører kontrol på snusområdet, har nemlig politianmeldt 344 butikker, hjemmesider og personer for salg eller import af snus med henblik på videresalg i 2017 og 2018. Det oplyser styrelsen til B.T.

'Salg af snus er ulovligt. Når vi opdager snus til salg i Danmark, bliver forhandleren meldt til politiet. I 2017 førte vi tilsyn med knap 1800 fysiske butikker og hjemmesider. I 2018 har vi indtil videre ført tilsyn med cirka 800. I 2017 og 2018 (indtil nu) har vi politianmeldt 344 butikker, hjemmesider og personer for salg eller import af snus med henblik på videresalg,' meddeler Sikkerhedsstyrelsen i et skriftligt svar.

Det er ikke forbudt at indtage snus i Danmark, men det er altså forbudt at sælge. Derfor er der også en defineret grænse for, hvornår en snusmængde betragtes som værende tiltænkt privatforbrug, og hvornår det vurderes som et forsøg på videresalg.

Når Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn, accepterer de 750 gram ren snustobak, hvilket styrelsen vurderer som tre måneders privatforbrug plus 50 procent. Fanger styrelsen en person, der på den ene eller anden måde har anskaffet sig en større mængde snus end denne grænse, vil vedkommende blive politianmeldt.

Fakta Tyggetobak Hos flere forhandlere vil du kunne finde æsker, der er identiske med dem, som snus bliver solgt i. Der er dog ofte tale om produktet 'tyggetobak', der er lovligt at sælge i Danmark. Produktet er nærmest identisk, men man skal tygge på posen, før stoffet virker, og så optages det også anderledes i kroppen end den klassiske svenske snus. Sikkerhedsstyrelsen tester løbende forskellige slags tyggetobak. I nogle tilfælde har undersøgelsen vist, at der rent faktisk var tale om snus, selvom produktet blev markedsført som tyggetobak.

Sikkerhedsstyrelsens tilsyn er delt op i to aktioner:

»Vi fører tilsyn på to måder. Vi går proaktivt ud og laver et antal besøg hos butikker og hjemmesider, og så har vi også et samarbejde med Skat, der tjekker pakker med snus i tolden,« oplyser Søren Muff, der er kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, til B.T.

B.T. har forgæves forsøgt at få tal på, hvor mange af Sikkerhedsstyrelsens politianmeldelser der er endt med sigtelser, men Rigspolitiet er ikke vendt tilbage.