Sikkerhedsstyrelsen har fundet en farlig raket på to forskellige salgssteder i Danmark. En raket, der er leveret af Fyrværkerieksperten.

Og selvom den er underlagt et salgsstop, er den ved en fejl ikke blevet taget ud af et sortiment.

'Har du købt raketten, skal du levere den tilbage til forhandleren eller aflevere den på genbrugspladsen som farligt affald,' skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Raketten hedder 'Outcast Missilraket' og har varenummeret 331.6020 og batchnummeret (partinummer, red.) 201150-18.

Har du købt den farlige 'Outcast Missilraket', så vil B.T. gerne høre fra dig. Send os en mail på 1929@bt.dk

Fyrværkeriet blev i april 2019 testet af Sikkerhedsstyrelsen og vurderet til at være farligt for forbrugerne. Derfor blev det underlagt et salgsstop og tilbagetrækning.

Under tilsynet på fyrværkerisalgssteder i forbindelse med nytåret har styrelsen dog fundet raketten til salg på flere salgssteder – blandt andet i Aarhus og Viborg.

Styrelsen kan ikke udelukke, at raketten er solgt andre steder.

'Det er en fejl, der ikke må ske, at et salgsstoppet stykke fyrværkeri alligevel havner hos forbrugerne,' forklarer kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Lone Brose i pressemeddelelsen.

Da Sikkerhedsstyrelsen i april 2019 testede raketten, fejlede den på en række punkter i forhold til væsentlige sikkerhedskrav.

Blandt andet sprængte raketten i for lav højde, der var glødende nedfald og for lang luntebrændtid. Det er alt sammen noget, som giver risiko for personskade i forbindelse med affyring.

»Hvis man som forbruger har købt raketten, skal man ikke affyre den, men levere den tilbage til forhandleren. Det vigtige her og nu er, at ingen forbrugere, som måtte have købt raketten, fyrer den af,« siger Lone Brose.