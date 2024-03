Aktivister angriber hjemmesider for at få opmærksomhed, siger vicedirektør i Center for Cybersikkerhed.

De overbelastningsangreb, der i de seneste dage har lagt blandt andet kommunale hjemmesider ned, er forstyrrende, men gør sjældent alvorlig skade.

Det skriver Center for Cybersikkerhed i en pressemeddelelse.

Vicedirektør Mark Fiedel maner således til ro og fortæller, at "man skal huske på", at overbelastningsangreb rammer hjemmesider, der oftest i sig selv ikke bærer kritisk information.

- For aktivisterne handler det om at få opmærksomhed, og når angrebet bliver fanget af tekniske modforanstaltninger, har angrebet ikke længere en synlig effekt, siger Mark Fiedel i meddelelsen.

- Så selv om aktivisters overbelastningsangreb kan have en meget synlig effekt, så er de langt fra lige så bekymrende som for eksempel kriminelles og staters løbende forsøg på at ramme danske myndigheder og virksomheder.

Søndag gjaldt angrebene for Thisted og Odense Kommune, mens det mandag er gået ud over Horsens, Helsingør og Vejle.

Ifølge TV Syd har også Esbjerg Kommunes hjemmeside været under angreb.

Det er såkaldte DDoS-angreb, der har forsøgt at overbelaste hjemmesiderne.

De har til formål at oversvømme eksempelvis en server med forespørgsler. Det kan få serveren til at bryde sammen.

Center for Cybersikkerhed hævede i januar trusselniveauet for cyberaktivisme fra middel til høj.

Det betyder, at det er sandsynligt, at danske virksomheder og myndigheder vil blive ramt af cyberangreb inden for to år, lyder det.

Sikkerhedsmyndigheden skærpede niveauet på baggrund af, at pro-russiske grupper har øget deres generelle kapacitet og i flere omgange forsøgt at forstyrre danske hjemmesider ved at overbelaste servere.

Ifølge flere medier er det den russiske hackergruppe NoName057, som tilsyneladende angriber danske hjemmesider som gengældelse for Danmarks løfte om fortsat støtte til Ukraine.

Og det kommer til at fortsætte, så længe Danmark fortsat støtter landet, skriver gruppen mandag på beskedtjenesten Telegram ifølge TV 2.

/ritzau/