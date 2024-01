Politiker Sikandar Siddique og hans familie er i stor sorg.

Han har nemlig mistet sin mor her til morgen.

Det skriver han på det sociale medie 'X.'

'Det er med stor sorg og et tungt hjerte, at jeg på vegne af familien skal meddele, at vores elskede mor her til morgen, har forladt denne verden, og vendt tilbage til sin skaber Allah swt,' indleder han opslaget, og tilføjer:

'Det er kort tid siden, at vi mistede vores far og nu vores mor.'

I kommentarsporet har han tilføjet, at det føles enormt uretfærdigt.

Derfor har flere nu skrevet kommentarer til politikeren i kommentarsporet.

En af dem er politiker Rasmus Jarlov, der kondolerer med tabet.

'Det er jeg meget ked af at høre. Stakkels jeres familie. Kondolerer. Det er et svært og meget stort tab at miste sine forældre.'