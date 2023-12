En af de sigtede personer i sagen om formodet terrorplanlægning er tidligere blevet betroet millioner af skattekroner til kommunalt støttede aktiviteter.

Pengene er blevet givet henover flere år fra en større kommune til hovedsageligt forebyggelse mod kriminalitet.

Grundet navneforbud i terrorsagen kan B.T. ikke give en nærgående beskrivelse af den sigtede person eller de kommunalt støttede aktiviteter, som personen har ledet.

En ting står dog klart:

Personen, der nu er mistænkt i sagen om terrorplanlægning, har tidligere været betalt af det offentlige for at være en god rollemodel, der skulle hjælpe med at forhindre kriminalitet.

Samarbejdet mellem kommunen og den nu sigtede person forløb desværre ikke gnidningsfrit.

Der manglede i en periode dokumentation for, at alle pengene blev brugt, som de skulle, og derfor endte kommunen med at kræve et stort beløb tilbagebetalt, viser kommunens sagsdokumenter.

Mere konkret handlede det blandt andet om, at en del af aktiviteterne i projektet ikke levede op til formålet med det kommunale tilskud.

B.T. har rakt ud til den sigtede persons forsvarsadvokat uden at få en kommentar inden artiklens deadline.

Personen er én ud af i alt syv personer, der i sidste uge blev sigtet i sagen om formodet terrorplanlægning.

Politiet har ikke delt de konkrete sigtelser eller sagt, hvad mistanken bygger på.

Det står heller ikke klart, hvad målet for den formodede terrorplanlægning skulle have været. Blot at politiet er »opmærksom på jødiske lokaliteter«, som PETs operative chef, Flemming Drejer, formulerede det på et pressemøde torsdag.

Derudover har PET oplyst, at der blandt de sigtede personer er tråde til både udlandet og den forbudte bande Loyal to Familia, LTF.

Sigtelserne blev rejst efter en større politiaktion i hele landet, og lige nu sidder to personer varetægtsfængslet.