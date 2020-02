'Wow, hvor er du fræk på det billede på Instagram.'

Sådan lød en besked, der dumpede ind i influencer Signe Kraghs indbakke.

Normalt ville hun studse over sådan en besked, for Signe plejer ikke at modtage beskeder med en seksuel undertone.

Denne gang vidste hun dog lige præcis, hvorfor den besked var havnet hos hende.

Få minutter forinden havde influenceren nemlig lagt et meget atypisk billede på sin Instagram-profil.

Et billede, hvor hun står og poserer i et sæt sort undertøj.

»Jeg var på ferie og kedede mig på hotelværelset, så jeg tænkte, at jeg ville lave et eksperiment. Derfor lagde jeg et billede på i undertøj, fordi folk altid får flere likes og kommentarer på den slags billeder,« fortæller Signe Kragh til B.T, ligesom hun også har fortalt sin historie i Berlingske.

Og bingo.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af (@signekragh) den 13. Apr, 2019 kl. 12.27 PDT

Ind fløj både likes og kommentarer på billedet, ligesom beskederne også strømmede ind i Signe Kraghs indbakke.

»Jeg fik pludselig beskeder fra bekendte, som jeg ikke havde talt med i lang tid, og det var primært mænd. Og så blev det også ret hurtigt mit mest likede billede,« fortæller hun.

Samlet set er billedet liket af mere end 18.000 personer, men endnu mere tankevækkende blev det, da Signe Kragh granskede de statistikker, som hun kan tilgå gennem Instagram.

»Jeg kunne se, at billedet var gemt af mere end 100 personer, og i dag er det tal blevet til over 600. Det er ret tankevækkende, at så mange mennesker har gemt mit billede på deres telefon,« fortæller hun.

Men Signe Kragh forsøgte sig ikke kun med eksperimentet for at kunne se, hvor meget opmærksomhed det rent faktisk ville give.

Influenceren brugte nemlig eksperimentet til at lave en YouTube-video med et budskab, som hun stadig står ved i dag.

»Man skal være opmærksom på, hvad man poster, for det kan få blandede reaktioner, og mange kan som sagt også gemme billederne. Og når man er ung, tænker man måske ikke altid over konsekvenserne,« understreger Signe Kragh.

Signe Kragh har mere end 77.000 følgere på sin Instagram, ligesom hun på YouTube kan bryste sig af mere end 100.000 abonnenter.