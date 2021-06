Hvordan kunne det ske, at 18-årige Signe fik forbrændinger på store dele af kroppen, efter hun blev badet i skoldhedt vand på bostedet Skelbakken i Karlslunde?

Det vil social- og ældreminister Astrid Kragh nu forsøge at finde ud af.

I et svar til Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl, oplyser Astrid Kragh, at hun har bedt om en redegørelse fra Region Sjælland, som har ansvaret for bostedet.

'Den ulykke, som er sket på Skelbakken, er meget ulykkelig for både den enkelte og de pårørende. Fejl kan ske, men vi skal sikre, at vi lærer af dem, og at vi gør alt, hvad vi kan for at forebygge, at sådan noget kan ske,' skriver hun i svaret til Dansk Folkepartis Karina Adsbøl, inden hun tilføjer:

Man tænker: Hvordan kan det overhovedet ske? Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti

'Det er nødvendigt for mig at få kendskab til forløbet i den omtalte sag og til de ansvarlige parters håndtering af sagen, inden jeg kommenterer yderligere på den. Jeg har derfor anmodet den driftsansvarlige region om en redegørelse i sagen.'

Reaktionen kommer, efter at B.T. i slutningen af maj kunne fortælle historien om 18-årige Signe, der blev badet i skoldhedt vand på Skelbakken i Karslunde, som er et bosted for unge med nedsat funktionsevne.

I de efterfølgende uger måtte Signe behandles for de alvorlige skader på både Køge og Herlev Hospital, hvor hun måtte modtage stærkt smertestillende medicin for at dulme smerterne.

Hændelsen fik Karina Adsbøl til at rette henvendelse til socialminister Astrid Kragh for at få en redegørelse og sikre sig, at landets bosteder har nogle klare retningslinjer og procedurer, når beboerne skal bades.

Signes ben, efter hun er blevet skoldet. Foto: Privatfoto Vis mere Signes ben, efter hun er blevet skoldet. Foto: Privatfoto

»Det er vigtigt for mig, at der er klare procedurer, som sikrer, at det ikke sker igen. Det burde være obligatorisk, at man på bostederne har et termometer, som automatisk alarmerer, hvis vandet bliver for varmt,« siger Karina Adsbøl til B.T.

»Man tænker: Hvordan kan det overhovedet ske? Derfor bliver det også godt at få en redegørelse i sagen, så vi kan blive klogere på, hvorfor det skete. Det er i min optik omsorgssvigt, at man ikke har sikret sig, at vandet havde den rette temperatur,« siger hun videre.

I forbindelse med artiklen i maj var B.T. i kontakt med forstanderen af Skelbakken, Jette Kofoed. Hun understregede, at man var ked af hændelsen, og at det har givet anledning til at kigge på proceduren i forbindelse med bad af beboerne.

»Når der sker utilsigtede hændelser, så analyserer vi hændelsen og prøver at finde ud af, hvordan det kunne ske. I den her sammenhæng har vi købt badetermometre, der automatisk alarmerer, hvis temperaturen bliver for høj,« lød det blandt andet fra Jette Kofoed.

Signes mor, Lykke Nordstjerne, fortæller til B.T., at man har afsluttet sårbehandlingen, men at Signes hud fortsat er meget skrøbelig som følge af skoldningen.