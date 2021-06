»Jeg er dybt bekymret over, at det her kan forekomme. Det er jo omsorgssvigt.«

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl, efter B.T. fredag kunne fortælle om Signe, der blev badet i skoldhedt vand på bostedet Skelbakken i Karslunde.

»Det er tydeligt, at der ikke er nogen klare og tydelige sikkerhedsprocedurer, og det er ikke første gang, at vi er vidne til, at sådan noget sker. Der skal være mere fokus på det her område, og jeg undrer mig meget over, at det overhovedet kan ske.«

Det var torsdag i den forgangne uge, at personalet på Skelbakken, som er et bosted for unge med nedsat funktionsevne, badede Signe i vand, der var så varmt, at store dele af den 18-årige kvindes krop blev skoldet.

Signes ben, efter hun er blevet skoldet. Foto: Privatfoto Vis mere Signes ben, efter hun er blevet skoldet. Foto: Privatfoto

Siden har Signe været i behandling på både Køge og Herlev hospitaler, hvor hun har fået stærkt smertestillende medicin for at dulme smerterne.

»Man skal huske på, at der er pårørende, som efterlader det mest dyrebare, de har, i andres varetægt. Så skal der også være en tiltro til, at de bliver passet ordentligt,« fortsætter Karina Adsbøl

Derfor vil hun nu rette henvendelse til socialminister Astrid Kragh (S) for at få en redegørelse og sikre sig, at landets bosteder har nogle klare retningslinjer og procedurer, når beboerne skal bades.

»Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Det er noget, vi har vidne til flere gange, og det skal der gøres noget ved. Jeg synes, at bostederne skal have faste procedurer i forhold til, at man skal måle vandtemperaturen,« siger Karina Adsbøl og tilføjer:

»Vi skal fremadrettet sikre, at det ikke sker igen.«

I forbindelse med artiklen torsdag var B.T. i kontakt med forstanderen af Skelbakken, Jette Kofoed. Hun understregede, at man var ked af hændelsen, og at det har givet anledning til at kigge på proceduren i forbindelse med bad af beboerne.

»Når der sker utilsigtede hændelser, så analyserer vi hændelsen og prøver at finde ud af, hvordan det kunne ske. I den her sammenhæng har vi købt badetermometre, der automatisk alarmerer, hvis temperaturen bliver for høj,« lød det blandt andet fra Jette Kofoed.