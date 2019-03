Togene på tværs af landet var ved middagstid lørdag ramt af store forsinkelser.

Det skyldes en signalfejl ved Ringsted, oplyser DSB på twitter.

På et tidspunkt var togene forsinkede med op til 30 minutter, men omkring klokken halv to begyndte togene at køre normalt igen.

DSB's pressevagt oplyser til B.T., at der kan være forsinkelser frem til klokken 16.

Derefter skulle forsinkelserne være indhentet.