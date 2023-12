Tirsdag morgen har fem betonarbejdere, som arbejdede på en giftgrund i Nyborg, sagt op.

Det skyldes, at de 'ikke turde arbejde dernede mere'.

Sådan siger betonfolkenes arbejdsmiljørepræsentant Martin Thygesen til Fagbladet 3F.

»Vi får hovedpine og kvalme af arbejdet. Men ledelsen har ikke gjort ret meget for vores sikkerhed,« lyder det fra arbejdsmiljørepræsentanten.

De fem betonarbejdere var ansat hos strukturfirmaet R&T.

Firmaets direktør, Bo Paaske, er ked af opsigelserne, men mener ikke, der kunne være gjort mere for medarbejdernes sikkerhed.

»Jeg har selvfølgelig også et ansvar. Jeg havde tilbudt dem, at de kunne gå med masker og dragter hele tiden. Men det havde de ikke lyst til,« siger Bo Paaske.

Han tilføjer, at både Arbejdstilsynet og 3F har besøgt giftgrunden flere gange for at finde en løsning.