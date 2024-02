Forskere har opfundet en ny, lyserød type riskorn med laboratoriegroet oksekød.

Den iøjnefaldende fødevare blev skabt ved at dække almindelige riskorn i fiskegelatine og befrugte dem med muskel- og fedtceller fra en ko.

Derefter blev de groet i et laboratorium. Mellem 9 og 11 dage senere indeholdte riskornene fedt og kød, skriver The Guardian.

Den ledende professor på projektet, der blev udarbejdet på Yonsei University i Sydkorea, har tilberedt og smagt på kødrisene, som han håber kan blive en billigere og mere bæredygtig proteinkilde end almindeligt oksekød.

»Når man tilbereder risene, bevarer de deres udseende, men de har en unik blanding af aromaer – herunder en let nøddeagtig smag og umami, som er karakteristisk for kød,« siger professoren, Jinkee Hong.

»Selvom det ikke smager helt ligesom oksekød, giver det en behagelig og ny smagsoplevelse,« tilføjer han.

»Vi prøvede det med forskelligt tilbehør, og det går godt sammen med en række retter.«

Risene har 8 procent mere protein og 7 procent mere fedt. En forsker fra University of Helsinki siger til The Guardian, at hun ikke tror, at produktet kan komme til at erstatte kød, fordi det ikke har nok protein.

En anden siger, at »denne slags forskning er lovende for udviklingen af sundere og mere klimavenlige diæter i fremtiden.«