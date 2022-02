Kan man som politiker tillade sig højlydt at gentage en joke med et nazistisk tilråb på et værtshus?

Og kan man tillade sig at gå til pressen med historien, hvis man tilfældigvis overhører politikeren?

De to spørgsmål har aldrig været mere aktuelle end nu, og taler man med Peter Frederiksen, er svaret på det sidste spørgsmål et rødglødende »nej«.

Faktisk så stort et »nej«, at han tirsdag aften af samme grund har udstukket livslange karantæner til to gæster på sit værtshus.

Peter Frederiksen er nemlig indehaver af sagnomspundne Toga Vinstue i København, hvor politikere i tre årtier har diskuteret forskellige holdninger og udvekslet røverhistorier.

Et ældre billede af Toga Vinstue. På værtshuset mødes især politisk aktive personer for at diskutere politik. Her ses Morten Bødskov og Kristian Jensen i 1996. Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere Et ældre billede af Toga Vinstue. På værtshuset mødes især politisk aktive personer for at diskutere politik. Her ses Morten Bødskov og Kristian Jensen i 1996. Foto: LISELOTTE SABROE

Værtshuset dannede tirsdag rammen om en historie i Politiken, hvor forfatter Aydin Soei og studerende Anders Sonne på Toga Vinstue havde siddet tæt på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, og hans venner.

Her havde de overhørt Alex Vanopslagh og vennerne råbe »Sieg Heil« flere gange, hvilket ifølge Aydin Soeis udtalelse i Politiken var »superubehageligt og superutrygt«.

Aydin Soei og Anders Sonne tog kontakt til Alex Vanopslagh og resten af bordet, og her blev de forklaret, at gruppen råbte 'Sieg Heil' som led i en gammel joke fra den tyske komiker Jonny Buchardt.

I joken, som du kan se nedenfor, får komikeren sit publikum til at afslutte hans små tilråb, og da han råber 'Sieg', lyder det straks instinktivt 'Heil' fra menneskemængden.

Efter Aydin Soei og Anders Sonne var blevet fortalt om den tyske komiker, stoppede Alex Vanopslagh og gruppen med at råbe 'Sieg Heil', ligesom der også blev undskyldt fra politikeren.

Aydin Soei valgte dog alligevel at gå til Politiken med historien, og det er en beslutning, der bestemt ikke høster roser hos Toga Vinstues ejer.

»Hvorfor skal medierne indblandes? Har han ikke fået, hvad han ville, når de sagde undskyld og stoppede? Det er, som om han vil stikke kniven længere ind, og så synes jeg bare, at man sladrer,« siger Peter Frederiksen.

Og 'at sladre' er bestemt ikke noget, der er velset på politikerværtshuset.

Hvad er din holdning til sagen om Alex Vanopslagh og 'Sieg Heil'-joken?

Her arbejder man nemlig med udtrykket »Det, der sker på Toga, bliver på Toga«, og det er der en særlig grund til.

Siden 1992, hvor stedet ved en tilfældighed begyndte at tiltrække især politisk interesserede unge, har det været kendt som dét sted, hvor der altså er garant for en diskussion om dagens Danmark.

Og det er slet ikke uundgåeligt, at diskussionen kan tages med en minister eller partiformand, hvis man er heldig.

Noget, der ifølge Peter Frederiksen, kun er muligt, fordi man har opretholdt et vist kodeks på stedet.

»Det er jo helt vildt unikt, at man kan møde de mennesker hernede og tage en snak over en Fernet-Branca eller fadøl, og det kan kun lade sig gøre, fordi snakken bliver på Toga,« siger Peter Frederiksen.

Et ældre billede af Toga Vinstue. På værtshuset mødes især politisk aktive personer for at diskutere politik. Her ses Marianne Jelved i 2000. Foto: BRIAN RASMUSSEN Vis mere Et ældre billede af Toga Vinstue. På værtshuset mødes især politisk aktive personer for at diskutere politik. Her ses Marianne Jelved i 2000. Foto: BRIAN RASMUSSEN

Derfor var reaktionen også klar, da han fik nys om historien i Politiken.

Først blev han paf. Herefter læste han den og vurderede, at han ikke syntes, der var en sag. Og så traf han en beslutning, han kun én gang før har måttet træffe.

»For cirka otte til ni år siden uddelte jeg en livsvarig karantæne for noget lignende, og nu har Aydin Soei og Anders Sonne fået det samme. Selvfølgelig må man gerne fortælle lidt til sine venner, men der er sgu en fandens forskel til så at ringe til Politiken. Det går ikke,« siger Peter Frederiksen.

Hvad tænker du om, at Peter Frederiksen og Toga Vinstue har givet de to livsvarig karantæne?

Han understreger flere gange, at man naturligvis ikke godtager nazistiske tilråb på Toga Vinstue, men at han synes, der er en stor forskel, når der er tale om gentagelsen af en gammel komikerjoke.

Men betyder det så, at man bare kan sige, hvad man vil, så længe det er en joke?

»Nej, det gør det ikke. Jeg forstår jo ikke, hvorfor de ikke bare kom op til os. Så ville vi jo sige til Alex og drengene, at det var upassende og dumt, og at de skulle stoppe. Og så var den sag ovre. Hvorfor skal den i medierne?,« spørger Peter Frederiksen.

Toga Vinstue oplyste sine Facebook-følgere om de to karantæner tirsdag aften, og det fik politikere som Rosa Lund og Pernille Skipper til at kritisere værtshuset.

Men det påvirker ikke Peter Frederiksen.

»Det undrer mig ærligt talt ikke. Jeg synes efterhånden, at det er en krænkelseskultur, der er blevet skabt. Desværre,« siger han.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Pernille Skipper, Rosa Lund og Aydin Soei.