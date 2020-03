Nu er alle strandede danskere fra et par italienske krydstogtskibe enten hjemme eller på vej hjem.

De sidste strandede danskere på et krydstogtskib i Italien er mandag aften på vej hjem til Danmark med et særfly.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed er alle danskere fra krydstogtsskibene Costa Luminosa og Costa Pacifica i Italien nu enten hjemme eller på vej til Danmark.

Det drejer sig om i alt 109 danskere.

For fleres vedkommende har hjemrejsen til Danmark været vanskeliggjort af, at da Udenrigsministeriet forleden bad alle danskere om at komme hjem fra deres udlandsrejser, da befandt det ene af skibene sig midt på Atlanterhavet.

Samtidig har flere passagerer om bord på det ene skib været ramt af coronavirus, og det har også været med til at besværliggøre processen.

Men søndag aften kunne både danske og andre nordiske passagerer fra Costa Luminosa sætte sig på et særfly og blive fløjet hjem.

- Her til aften har vi i et tæt og godt samarbejde med Norge kunnet flyve de danske passagerer fra Costa Pacifica fra Rom og på vej hjem med et norsk fly.

- Det er jeg selvsagt enormt glad for, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Det viser styrken i det nordiske samarbejde. Og det er en helt konkret opfølgning på det håndslag vi nordiske udenrigsministre har givet om at hjælpe hinanden med at få vores rejsende borgere sikkert hjem.

De danskere, der vender hjem, skal i 14 dages karantæne. Sådan er det også for andre danskere, der vender hjem fra udlandet.

/ritzau/