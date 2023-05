På en skole i Helsingør har 9. klassernes sidste skoledag chokeret elever og forældre.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Traditionen har hersket i mange år, og det er noget, som mange børn i de yngre klasser hvert år ser frem til.

Eleverne i 9. klasse kaster karameller ud til de yngre elever som et sidste afskedsritual.

Men i år fandt skolen et chokerende fund i karamellerne, der har medført, at politiet nu er inde over sagen.

Flere af karamellerne indeholdt glasskår.

»Det tager vi meget alvorligt, og vi er i gang med at undersøge omfanget, og hvorvidt vi kan finde ud af, hvem der har gjort det her,« oplyser Kaspar Bengtsson, vagtchef ved Nordsjællands Politi til Helsingør Dagblad, og fortsætter:

»Vi har fået tre anmeldelser omkring det samme forhold, hvor der skulle være puttet glasskår i karamellerne, som er delt ud til de mindre børn.«