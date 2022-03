Fra 6. marts vil du ikke længere kunne blive testet på et hurtigteststed.

»Efterspørgslen på hurtigtest er faldet markant,« siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, og fortsætter:

»Vi følger selvfølgelig de nationale sundhedsmyndigheders udmelding om nedlukning 6. marts,« siger Kurt Espersen i en pressemeddelelse.

Det er de nationale sundhedsmyndigheder der har besluttet at stoppe tilbuddet om hurtigtest i hele landet.

Borgere, der ønsker at blive hurtigtestet, skal fremover købe en hjemmetest, står der i pressemeddelelsen.

»Carelink har på fornem vis hjulpet med at løfte den store testopgave, regionen har stået over for siden foråret 2020. De har på kort tid formået både at op- og nedskalere i takt med det behov, regionen har haft for hurtigtest,« siger Kurt Espersen og fortsætter:

»Vi vil gerne takke dem for samarbejdet om denne vigtige samfundsopgave, der kun er lykkedes så flot, fordi vi har løftet opgaven i flok,« siger Kurt Espersen.

Da testindsatsen i Region Syddanmark var på sit højeste 23. december 2021 blev der lavet 57.000 hurtigtest om dagen.

Siden slutningen af januar 2022 er antallet af hurtigtest faldet til cirka 8.000 om dagen i gennemsnit i uge 7.