Lørdag kunne man for sidste gang købe alkohol efter klokken 22:00, men de unge som B.T. mødte foran kioskerne i København sent lørdag aften, tror ikke, at de nye restriktioner vil stoppe festen.

Hans mundbind sidder oppe i panden. Vi kalder ham Jyden, for han er for fuld til at sige sit navn. Og til at holde sig oprejst.

Han ligger ind over et cafebord i indre København og prøver at overtale sin ven til at hente en drink mere, inden baren lukker om fem minutter.

De har været der siden klokken 18:00. Normalt ville de være gået ud senere, men fordi barene lukker klokken 22:00 er de begyndt at gå tidligere i byen. Når barene lukker, går turen til kiosken.

Albert og Anton fra Frederiksberg skåler foran en kiosk i Gothersgade.

I Gothersgade stimler en større flok unge sammen omkring 7-eleven. Efter 22:00 står der så mange i kø til kiosken, at butikken har ansat en dørmand til at sørge for, at forsamlingsforbuddet ikke bliver overtrådt. I næste uge vil det også være slut.

Fredag aften tonede statsminister Mette Frederiksen frem på de danske tv-skærme og dikterede, at det fra på mandag ikke længere er tilladt at sælge alkohol efter klokken 22:00.

Det vil dog ikke have den store effekt, vurderer Victor Petersen, der lige er kommet ud af 7-Eleven med tre flasker vin under armen.

»Når Mette siger, at corona bliver smittefarligt efter klokken 22, så må vi jo bare sørge for at købe alkohol tidligere på aftenen,« siger han.

Victor Petersen og Marc Kendil foran 7-Eleven i Gothersgade, hvor de lige har købt tre flasker vin. Nu hvor barerne lukker klokken 22:00 går jagten ind på at finde en privat efterfest at tage til.

De unge som B.T. taler med lørdag aften fortæller alle den samme historie:

I timerne fra 17 til 22 suger de til sig af fest og stemning fra beværtningerne, og derefter søger de ud i gaderne for at finde efterfesten. Enten kender de nogen, der holder en fest, eller også møder de helt tilfældige unge, som de tager hjem til.

»Jeg går i byen en eller to gange om ugen, og hver anden gang ender jeg til en privat fest med folk, jeg ikke kender,« siger Victor Petersen.

Flere unge, som B.T. taler med fortæller om store fester holdt i lejligheder, hvor mange unge er samlet og blæser på coronarestriktioner. De unge er også udpeget som de helt store smittespredere af sundhedsmyndighederne.

Fest i 2020: En håndbajer og tre flasker vin fra 7-Eleven.

»Hvis jeg skal være ærlig, så er jeg lidt ligeglad med, om jeg får corona. Jeg kender ikke nogen, der har haft det. Corona er mest noget, jeg forbinder med restriktioner,« siger en ung mand, der ikke vil have sit navn og billede på bt.dk.

Det er dog ikke alle unge, der har samme indstilling. Håndværkeren Mikkel mener, at de unge bør tage restriktionerne mere seriøst.

»Jeg synes godt folk kunne vise lidt mere hensyn, men det hjælper ikke noget at forbyde salg af alkohol efter klokken 22:00,« siger han og drikker en stor tår direkte fra en flaske rom.

»Festen fortsætter uanset hvad.«