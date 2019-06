Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.



Sidste måling: Flere partier balancerer på spærregrænsen

Det kan gå hen og blive en nervepirrende stemmeoptælling for flere partier, når valgstederne lukker onsdag aften. I den sidste meningsmåling for Voxmeter inden valget er der fire partier, der flirter med spærregrænsen. Det gælder Stram Kurs, Klaus Riskær Pedersen, Kristendemokraterne og Nye Borgerlige.

Avisledere stiller skarpt på Løkkes nye planer

I lederne i flere aviser på valgdagen er der fokus på statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) overraskende udmelding om, at han vil gå efter en regering hen over midten af dansk politik. Flere af lederskribenterne er ikke ligefrem imponerede over det træk.

Forsvaret: Russere har ikke forsøgt at påvirke valget

Tre ministre stillede sig i september op med en handlingsplan og advarede mod Ruslands forventede planer om at påvirke udfaldet af det danske folketingsvalg. Men status er, at Forsvaret ikke har konstateret et eneste forsøg på udenlandsk indblanding, skriver Berlingske.



Vicesherif er tiltalt efter skoleskyderi i Florida

Den tidligere betjent Scot Peterson er tiltalt for ikke at have grebet ind under et skoleskyderi i Florida i 2018. Under skyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School blev 17 personer dræbt og 17 andre såret.

Republikanske senatorer trodser Trump om øget told

Flere fremtrædende republikanske senatorer afviser blankt at bakke op om præsident Donald Trumps planlagte toldstigninger på varer fra Mexico. Ifølge den republikanske leder i Senatet er det ikke utænkeligt, at mange vil blokere for Trumps planer.

Grønland vil bede Danmark om hjælp til svigtede børn

Der skal hjælp fra Danmark til omsorgssvigtede grønlandske børn i Grønland. Det står klart, efter at Grønlands Landsting tirsdag vedtog et forslag om, at den grønlandske regering skal bede Danmark om hjælp.

