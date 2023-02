Lyt til artiklen

Så er det sidste chance.

Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, gør et sidste forsøg på at stoppe regeringens beslutning om at droppe store bededag som helligdag.

'Det er nu, det gælder. Over 470.000 danskere har nu skrevet under på vores underskriftindsamling. Det er historisk, og så stærkt gået af alle jer,' skriver fagforeningsbossen i en mail torsdag aften klokken 18:59 til medlemmerne.

Hun vil nu gøre det her:

Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, gør et sidste forsøg på at stoppe regeringen beslutning om at droppe store bededag. Foto: Henning Bagger



'Om få dage vil jeg og fagbevægelsen derfor gå til regeringen, og helt konkret aflevere alle de mange indsamlede underskrifter og vores klare budskab til politikerne: Lad os nu bevare store bededag,' skriver hun i mailen.

Og hun skal da også skynde sig.

På tirsdag i næste uge, helt konkret 28. februar, skal folketingspolitikerne stemme for eller imod, når lovforslaget skal op i Folketinget.

Men da SVM-regeringen som bekendt har flertal, tyder intet på, at store bededag alligevel bevares.

Da der 5. februar var samlet op imod 50.000 personer ved Christiansborg Slotsplads for at demonstrere mod regeringens beslutning om at droppe store bededag, var meldingen den her fra SVM-regeringen:

»Vi mener, det er den rigtige beslutning at afskaffe store bededag. For det er den prioritering, der gør os i stand til at investere i at fremtidssikre vores velfærdssamfund og løfte vores forsvar,« sagde Christian Rabjerg Madsen, der er Socialdemokratiets politiske ordfører, efter demonstrationen.

I sin mail erkender Lizette Riisgaard da også, at slaget er tæt på at være tabt.

'Der er ingen garanti for, at regeringen vil lytte til os. Men nu er det sidste chance for at vise, at Danmark vil beholde vores fri- og helligdag – og at det ikke er i orden, at regeringen afskaffer store bededag hen over hovedet på os alle,' slutter hun mailen, som B.T. har set.