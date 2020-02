Tomme legepladser.

Tomme gågader.

En boulevard med kun en enkelt bil og en enkelt scooter.

Den virushærgede by Wuhan i Kina ligner ikke sig selv i kølvandet på corona-virussen, som sandsynligvis er opstået på et dyremarked i byen.

Markedet ligger kun fem kilometer fra den lejlighed, hvor danske Karsten Dan Andersen bor i øjeblikket, fordi han er på ferie.

Han er en af få danskere, der er tilbage i byen efter, at 14 personer ud af 15 nu er blevet evakueret og er tilbage i Danmark.

Karsten Dan Andersen er sandsynligvis den sidste dansker i byen.

Søndag var han - iført maske - rundt og tage billeder i byen men sin kinesiske kæreste Hefang.

Med 11 millioner indbyggere er Wuhan normalt en myretue af mennesker.

Billedet her er taget før virussen blev opdaget:

Men nu er menneskene væk.

»Der er stort set ingen mennesker på gaden. Normalt myldrer det med scootere, cykler og fodgængere i hele byen«.

»De er væk fra gaderne. Butikkerne er også lukket helt ned med undtagelse af nogle få supermarkeder, som holder åbent, for at byens beboere kan få mad,« lød det fra Karsten Dan Andersen i B.T. lørdag.

Siden er både antallet af smittede og døde opjusteret.

De seneste tal lyder på, at mindst 304 personer har mistet livet i Kina og antallet af smittede er nu på 14.559.

En undtagelse på gaderne er dog foran supermarkederne.

Her står Wuhan-borgerne i kø for at købe mad.

»Supermarkederne er de eneste butikker, der har åbent,« siger Karsten Dan Andersen.