Det er aldrig rart at blive akut syg. Eller hvis ens barn bliver det.

Men i juledagene kan det blive endnu mere bøvlet og frustrerende end normalt – i hvert fald, hvis du bor i hovedstadsområdet.

År efter år har ventetiden på Region Hovedstadens akuttelefonen 1813 været lang i netop juledagene, hvor borgere har måttet vente i op til flere timer på at komme igennem.

Det har fået et medlem af regionens Sundhedsudvalg, Finn Rudaizky (DF), til at kræve en redegørelse og en handlingsplan, skriver TV 2 Lorry.

For han frygter endnu en jul med frustrerede borgere, der venter i timelange telefonkøer på 1813.

A la det Emma Hansen oplevede sidste år:

»Jeg endte med at vente i næsten seks timer for til sidst at komme igennem til en læge, der bare bad mig tage Panodiler og ringe til min egen læge mandag. Jeg forstår, at de er pressede, men det er fuldstændig vanvittigt, at man skal vente så længe for at komme igennem til Akuttelefonen,« sagde Emma Hansen til B.T. om den ekstremt lange ventetid, hun blev udsat for på 1813 den 18. december sidste år.

Ventetider af den længde mener Finn Rudaizky er fuldstændig uacceptabelt, og derfor har han skrevet et brev til formand for regionsrådet i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S).

»Alt tyder på, at det bliver et stort julekaos med 1813 igen. Og det kan vi simpelthen ikke godtage over for borgerne. Jeg frygter, at vi vil opleve det samme, som vi har gjort de sidste fem-seks år. Nemlig at folk skriger deres nød over ikke at kunne komme igennem,« siger Finn Rudaizky til TV 2 Lorry.

Lars Gaardhøj erkender, at julen 'altid er svær på 1813', og han kan ikke love, at der ikke bliver udfordringer igen i år.

Han håber imidlertid, at de hjemmearbejdspladser, der er etableret hos 200 læger og sygeplejersker, kan afhjælpe problemet – selvom ingen af dem er sat ind i julevagtplanen på nuværende tidspunkt.

»Vi arbejder hele tiden på at mande op. Men det er også rigtigt, at sundhedsvæsenet mangler personale, og det gør vi selvfølgelig også på 1813. Men vores erfaring er også, at meget af vores personale byder sig til, når vi kommer tættere på. Og jeg tror, at den fleksibilitet, vi har fået med hjemmearbejdspladser, vil komme os til gavn,« siger Lars Gaardhøj til TV 2 Lorry.

Hvad skal jeg gøre som borger? Hvis du er livstruet syg, så ring 1-1-2

Hvis du får akut sygdom eller skade, og har brug for hjælp, så ring til egen læge i 8-16 på hverdage.

Tænk dig om en ekstra gang – kan det vente til i morgen eller på mandag? Så kontakt egen læge.

Hvis du ringer 1813 og der er kø, så vær tålmodig. Vi gør alt vi kan for at hjælpe jer.

Tjek www.1813.dk og find information og hjælp til selvhjælp inden du ringer.

Hjælp hinanden og os på 1813 med kun at ringe hvis du har akut brug for hjælp.

Sidste år oplyste Region Hovedstadens Akutberedskab til B.T., at for mange borgere ringer til 1813 med henvendelser, der ikke er akutte.

»Hvis man er akut syg eller skadet, så skal man selvfølgelig ringe til 1813, men vi får mange henvendelser fra borgere, som ringer med ikke akutte sygdomme eller skader,« lød meldingen i et skriftligt svar fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

I år falder flere af de normalt hektiske dage for 1813 mellem jul og nytår på hverdage, hvor mange af de praktiserende læger holder åbent.

Det kan forhåbentlig være med til at gøre ventetiden på akuttelefonen kortere.