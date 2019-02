En undersøgelse fra DEA og Microsoft viser, at unges interesse for teknologi falder i grundskolens sidste år

Unge og særligt pigernes interesse for naturvidenskab og teknologi falder drastisk i grundskolens sidste år.

Det viser en undersøgelse, der er lavet af Tænketanken DEA i samarbejde med it-giganten Microsoft, skriver Information.

Analysen peger på, at det skyldes manglende diversitet i fremstillingen af job, der beskæftiger sig med naturvidenskab og teknologi.

Løsningen er at sætte ind meget tidligere, lyder det fra den administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias.

- Gennem deres barndom får piger en forståelse af, at teknologi og naturvidenskab er et mandligt domæne og arbejdsområde, som ikke passer ind i deres forestillinger og drømme.

- En forståelse, deres forældre er med til at fastholde. Det skal vi udfordre tidligt, så de kan dyrke og fastholde den interesse, de har med fra, de er små, siger hun til avisen.

Undersøgelsen viser, at 70 procent af de adspurgte forældre har en forestilling om, at drenge er mere interesserede i teknik og naturvidenskab end pigerne.

Kun en procent mener, at pigerne har størst interesse i disse fag.

I analysen sammenlignes interessen for fagene hos børn i 4. og 5. klasse med unge i 8. og 9. klasse, og der er et tydeligt fald i interesse hos de unge for naturvidenskab, som ikke ses i de sproglige fag.

For at få pigerne med på banen, skal der skabes en kobling mellem de unges hverdag og de teknologiske og naturvidenskabelige fag.

Det siger lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet, Henriette T. Holmegaard.

- Det handler også om de forventninger de unges mødes af i samfundet, i uddannelsessystemet og i fremtidige job, for her er der også kønsstereotype forestillinger.

- Konsekvensen er, at de unge og særligt nogle af pigerne spørger sig selv, om de overhovedet passer ind, og om de vil have sådan et liv og fremtid, siger hun til Information.

/ritzau/