Kig rigtigt godt på ovenstående billede. Kan du se, hvad der er galt med det?

Umiddelbart er det blot et billede af en kvinde, der bærer et af de efterhånden meget omtalte mundbind.

Men ifølge kvinden på billedet, Lill Sverresdatter Larsen, er der hele fem fejl på billedet, hvis man altså kigger rigtigt efter.

Hvad de fem fejl er, skal vi nok komme ind på - hvis du altså ikke selv allerede har fundet dem.

Billedet er taget af Lill Sverresdatter Larsen, der er leder af den norske sygeplejerskeforening (NSF), da hun rejste fra Tromsø til foreningens hovedkontor i Oslo tilbage i maj måned. Efterfølgende lagde hun det på sin Facebook-profil med teksten:

'SAS har påbudt brug af mundbind. Her går folk rundt i lufthavnen med mundbind, der ser ud til at være brugt flere gange. De spilder og drikker med mundbindet på hagen, og de tager det på gentagne gange. Fejlbrug øger risikoen for smitte,« lød det i opslaget.

Og siden er billedet gået hen og blevet et såkaldt 'meme' (billede, der ofte går viralt, red.) fortæller Lill Sverresdatter Larsen til det norske medie Klikk.no.

»Billedet er blevet lidt 'meme'. Find fem fejl. Der er noget galt med både min maske og maskerne fra flere af de mennesker i baggrunden,« siger hun til mediet.

Men hvad er de fem fejl så?

Jo, mundbindet, som hun selv har på, det er for stort. Det betyder, at der er åbent i siderne, og at der dermed er fri passage til både mund og næse. Derudover er metalstykket i toppen af mundbindet ikke spændt korrekt rundt om næsten.

Det var tre fejl.

Kigger man så på nogle af de mennesker, der står bag kvinden, så finder man faktisk yderligere to fejl.

Manden i den røde trøje har mundbindet siddende, så det blot dækker munden, mens manden bagerst i billedet har mundbindet siddende på hagen, så det hverken dækker næse eller mund.

Så nåede vi altså op på fem fejl.

Og selv om det er måneder siden, at Lill Sverresdatter Larsen delte billede på Facebook, så mener hun fortsat, at det er aktuelt, fortæller hun til Klikk.no.

»Jeg ser stadig ofte forkert brug af mundbind på fly og i lufthavne. Tidligere denne uge sad jeg i flyet med en mand, som tog mundbindet af og på, når han skulle drikke sin kaffe,« siger hun.

Herhjemme anbefaler myndighederne, at man bruger mundbind, når man kører med offentlig transport, mens det fredag kom frem, at man i Aarhus vil gøre det til et krav i den kommende uge på grund af det høje antal smittede.