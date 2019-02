Den kontroversielle jetset-alkoholbehandler og rigmand Steen Svartzengren førte både instruktøren, en deltager og seerne bag lyset i DR-dokumentaren ‘Sidste omgang i Whiskybæltet’.

Han fortalte nemlig, at han ejede den strandvejsvilla, der er en central kulisse i programmet. Men det er forkert.

»Jeg føler mig ført bag lyset om hele den fortælling, Steen Svartzengren har ladet os tro, var den rigtige,« siger en af programmets deltagere, den tidligere Shu-Bi-Dua-trommeslager Bosse Hall til B.T.

Bosse Hall Christensen, der er tidligere trommeslager i Shu-bi-dua og tørlagt alkoholiker, føler sig ført bag lyset af Steen Svartzengren i dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet'. Foto: Claus Bech Vis mere Bosse Hall Christensen, der er tidligere trommeslager i Shu-bi-dua og tørlagt alkoholiker, føler sig ført bag lyset af Steen Svartzengren i dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet'. Foto: Claus Bech

Som B.T. afdækkede for en uge siden, anklager en række småinvestorer Steen Svartzengren for under mystiske omstændigheder at have tabt deres indskud på ca. seks millioner kroner. Derudover har Saxo Bank anmeldt Steen Svartzengren for dokumentfalsk.

DR-dokumentaren, som blev sendt i efteråret på DR1, tager afsæt i Steen Svartzengrens rigdom som en central del af seriens kulisse. Dokumentaren handler om alkoholmisbrug blandt de rige nord for København, og en lang række kendisser deler ud af deres erfaringer med misbrug. Deltagerne tæller udover Bosse Hall modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus, komikeren Thomas Wivel og stylisten Bibbi Bergholdt.

Svartzengrens arkitekttegnede hus på Vedbæk Strandvej er den gennemgående ramme i den første udsendelse. Huset vises med drone-optagelser fra Øresund og ind mod huset, så man ikke er i tvivl om, at der her er tale om liebhaveri i Jan Fog-klassen.

Det er denne villa, som Steen Svartzengren bor i i dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet. Han fortalte både instruktøren og en deltager, at det var hans. Men det er forkert. Foto: Foto: Screenshot/Impact TV Vis mere Det er denne villa, som Steen Svartzengren bor i i dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet. Han fortalte både instruktøren og en deltager, at det var hans. Men det er forkert. Foto: Foto: Screenshot/Impact TV

Og i optagelserne indefra ses Øresund gennem husets enorme panoramavinduer.

I andet afsnits første minutter ser man endnu en gang huset fra luften, alt imens Steen Svartzengren kører ud på Strandvejen i sin Mercedes firehjulstrækker.

»Succes er noget man fejrer. Hvis du er en del af jetsettet eller er nået til tops som skuespiller eller forretningsmand, så er der altid en VIP-fest eller en flaske champagne inden for rækkevidde,« siger Steen Svartzengren i udsendelsen.

Men i andet afsnit er det er slut med optagelserne inde fra huset.

Forklaringen er, at Steen Svartzengren blev smidt ud af strandvejsvillaen midt under optagelserne i juni 2018, fordi han konstant var bagud med huslejen. Det fortæller ejendommens ejer, der ønsker at være anonym, til B.T.

Den oprindelige plan var, at Steen Svartzengren skulle købe huset og betale den samlede pris på et stort tocifret millionbeløb over tre rater fra årsskiftet 2018. Men kort før pengene skulle lægges, fortalte Steen Svartzengren til ejeren, at pengene var væk. Derfor fik han lov til at bo til leje, indtil han kunne betale. Men da han konstant var bagud med huslejen, blev han smidt ud.

Derfor måtte resten af dokumentaren optages i Erik Brandts lejlighed i det centrale København.

Men det var ikke den historie, Bosse Hall fik af Steen Svartzengren, som han lærte godt at kende både før og under optagelserne:

»Jeg fik at vide, at det var hans eget hus, og at de havde besluttet sig at sælge. Og at de derfor ville flytte midlertidigt op i deres sommerhus i Hornbæk,« siger han.

»Så historien bygger på falske forudsætninger,« siger han.

Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Siden måtte optagelserne flytte, fordi Svartzengren blev smidt ud af ejeren. Vis mere Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Siden måtte optagelserne flytte, fordi Svartzengren blev smidt ud af ejeren.

Manden bag programmet, dokumentaristen Thomas Heurlin, bekræfter, at optagelserne måtte flyttes til Erik Brandts lejlighed i det centrale København.

»Jeg husker det sådan, at han skulle sælge huset og flytte. Han fortalte, at han flyttede til andet stort hus,« siger Thomas Heurlin.

»Det er nyt for mig, at han ikke ejede huset. Mit indtryk var, at det var hans hus. Med sagen om dokumentfalsk kan man få den fornemmelse, at han egentlig ikke har så mange penge, som han har sagt og givet indtryk af,« siger han og tilføjer:

»Jeg fik det indtryk, at han havde ekstremt mange penge. Det er klart, at når du bor i et af Danmarks allerdyreste huse, og når man ser på møblerne, så tænker man da, at ham her, han har kassen. Jeg havde ikke den mindste mistanke om, at der var noget galt.«

Han mener dog ikke, at seerne bliver ført bag lyset.

»Jeg synes ikke, pengene er vigtigst. Det her program handler ikke om svindel, men om alkoholmisbrug i de øvre samfundslag,« siger han.

Steen Svartzengren siger til B.T., at det er nyt for ham, at han blev smidt ud af huset.

»Jeg havde købt huset,« siger han.

Men du havde ikke betalt nogen penge?

»Ja, det ved jeg da ikke, om jeg ikke har. Indtil videre har vi betalt adskillige hundredetusinde kroner.«

Ja, i leje. Det er noget andet. Du har aldrig købt huset. Du har aldrig ejet huset...

»Det tror jeg ikke, mine advokater vil være enige i,« siger Steen Svartzengren.

Af tinglysningen fremgår det, at huset har været ejet af den samme person siden 1982. Og det er ikke Steen Svartzengren.