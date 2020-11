Sangen "Danmark" er bare ikke god nok til at være en klassiker, siger sangbogsudvalget.

Bundesen, Hardinger og resten af Shu-bi-dua skrev sangen "Danmark" i 1978. Siden er sangen blevet hvermandseje.

Men nu bliver det ikke længere muligt at skråle "de varme lande er noget lort" med Højskolesangbogen som kilde.

Sangen om Danmark er nemlig valgt fra til den 19. udgave af Højskolesangbogen, der offentliggøres torsdag.

Som en af de nye sange er musikeren Isam B's omdiskuterede sang "Ramadan i København" - om den muslimske højtid.

Shu-bi-duas danmarkssang har været med i de to seneste udgaver af Højskolesangbogen fra 1989 og 2006, men nu er det slut.

- Vi er enige om, at den sang har haft sin tid. Det er egentlig bare, fordi vi ikke synes, det er en spændende og god nok sang siger kirke- og kormusiker, Anne Odgaard Eyermann, til Radio4.

Hun er ét af de seks, der har udvalgt sangene til Højskolesangbogen.

Samme melding kommer fra formanden for Højskolesangbogsudvalget, Jørgen Carlsen. Han sammenligner sangen med "Mormors kolonihavehus" af duoen Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen, der ligeledes må se sig strøget fra den nye udgave af den kendte sangbog.

Shu-bi-duas sang om Danmark har tidligere mødt kritik for starten på 2. vers:

- Der findes andre mennesker end dem, der er danske. De bor i huler og slås hele dagen. Det har vi ligodt aldrig nogensinde gjort. De varme lande er noget lort, lyder teksten.

Jørgen Carlsen afviser, at sangen ryger ud på grund af netop de sætninger.

Shu-bi-dua´s guitarist og sangskriver, Michael Hardinger, mener bestemt ikke, tiden er løbet fra humoren i sangen. Men han siger til Radio4, at han ikke er specielt oprevet over, at den bliver droppet.

- Jeg er helt ligeglad med, om den er i Højskolesangbogen eller ej. Det er en dejlig bog lige meget hvad. Vi tjente ikke engang særlig mange penge på at være med i den. Hvis man fik en halv million, ville jeg være stærkt oprevet, siger han til Radio4.

