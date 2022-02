»Der er bred enighed om, at det er rart at slippe af med mundbind. Men vi har stadig et tårnhøjt smittetal, så vi skal stadig passe på.«

I Friis Shoppingcenter i Aalborg – og i resten af landet – er tirsdag den store genåbningsdag, hvor corona ikke længere er samfundskritisk, ligesom alle restriktioner er ophævet.

Men det betyder ikke, at corona med ét er glemt, forklarer Henriette Sønder, der er centerchef i Friis Shoppingcenter.

»Derfor har vi bibeholdt det, jeg vil kalde gode vaner. Der vil stadig være markeringer om at gå til højre, håndsprit og plexiglas.«

Husk Mundbind-bliver fjernet fra Friis Shoppingcenter. Foto: Henning Bagger

»Vi ønsker også at sende et signal om, at det fortsat skal være trygt. Og vi skal stadig passe på medarbejdere og kunder, så folk ikke bliver syge. For vi har også kunder, som stadig udtrykker usikkerhed,« siger Henriette Sønder, hvis center har 8.000 besøgende om dagen i gennemsnit.

Til gengæld understreger hun, at krav om mundbind og kvadratmeter pr. kunde er ophævet.

Udmeldingen stemmer overens med det, flere supermarkeder har tænkt sig at gøre.

Over for TV 2 siger både Salling Group og Coop, at de fortsætter med lignende tiltag som dem, Henriette Sønder beskriver.

Og helt generelt forventer centerchefen da også, at tiltagene vil være at finde der foreløbig.

»De gode vaner er jo kommet for at blive, så tiltagene fortsætter nok noget tid endnu.«