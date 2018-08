Skal bilen repareres, ungerne klædes på til efteråret eller fjernsynet skiftes ud, så er der rigtig god grund til at overveje et smut over på den anden side af sundet.

»Man kan få rigtig meget for pengene lige nu,« siger forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen fra Nordea.

Kursen er nemlig uhørt lav for tiden, hvor 1 svensk krone svarer til 70 ører. Så en udflugt hinsidan kan ende med at blive en rigtig god forretning for familien.

»Rigtige mange fra Sjælland benytter sig i forvejen af grænsehandel i Sverige, hvor det på grund af den lave fødevaremoms kan betale sig at købe madvarer.

Det er meget attraktivt lige nu Ann Lehmann Erichsen om grænsehandelen

Derudover har tandlæger og værksteder lavere priser end i Danmark. Og når kursen så er lav, bliver priserne endnu mere attraktive,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Så hvis man ikke allerede er på grænsehandels-vognen, mener hun, at det er en rigtig god idé at hoppe på den.

»Selvfølgelig koster det også at komme til Sverige, og det skal man lægge oveni, men det er meget attraktivt lige nu,« lyder vurderingen.

En tur frem og tilbage over broen med BroPas koster 328 kr., mens færgen fra Helsingør koster 454. Og dé penge kan faktisk hurtigt tjenes ind.

Kunne du finde på at shoppe amok i Sverige?

Skal man eksempelvis forny børnenes garderobe, kan du ved et simpelt tjek på H&M's danske og svenske hjemmeside se, hvor meget du sparer.

Alene på en vatteret parkacoat, en sweatshirt med hætte og et par jeans til teenagesønnen, er de første 115 kr. hentet hjem.

Men også på elektronik er der penge at hente. Ikke mindst når det gælder nyt fjernsyn.

Elektronik-giganten Power findes på begge sider af sundet og er derfor nem at pristjekke.

Vi kommer til at se så lave kurser et stykke tid endnu Cheføkonom Helge Pedersen

Har du altid drømt om et 65 tommer smart tv fra Samsung, kan du køre 20 gange over Øresundsbroen for dét, som du sparer. Nemlig hele 6.500 kr.

Én lille detalje skal dog ifølge forbrugerøkonomen med i baghovedet, inden man shopper amok i Sverige.

»Hvis der er noget galt med din vare, er der lidt langt, når du skal klage. Men svenskerne har samme regler os. Det gør det bare lidt mere bøvlet,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Man kan også nøjes med at handle på nettet. Og én af de ting, der virkelig kan svare sig, er, at købe familiens næste ferierejse via den svenske hjemmeside.

Såvel Tui som Apollo rejser findes i begge lande, og som dansker har du lov til at købe din rejse i den svenske afdeling. Og spare tusindvis af kroner.

Apollo i Sverige tilbyder tilmed afrejser fra Kastrup. Og her er der 4.000 kr. at spare på 1 uge til Kreta i slutningen af september for to voksne og to børn.

Som nævnt er kursen historisk lav netop nu. Og sådan fortsætter den sandsynligvis en rum tid endnu ifølge cheføkonom Helge Pedersen fra Nordea.

»Årsagerne er dels det kommende svenske valg - som tegner til at give en mudret sammensætning i Rigsdagen - og en stor usikkerhed på boligmarkedet, som smitter af på landets pengepolitik. Derfor tror jeg, at vi kommer til at se så lave kurser et stykke tid endnu,« siger Helge Pedersen.

Han mener, at det er et rigtig godt tidspunkt at tage på spaophold eller købe den ødegård, man altid har drømt om.